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Працівники управління Держпродспоживслужби в Кременчуці здали кров для ЗСУ

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 136

 

Фахівці долучилися до донації крові для поранених захисників

23 травня у Держпродспоживслужбі Полтавської області організували донорський день. Співробітники добровільно долучилися до здачі крові для поранених захисників України. Серед них і кременчужани.

«Бути донором — це маленький, але надзвичайно важливий внесок у Перемогу України, нашу спільну Перемогу. Кожна краплина крові може стати вирішальною для чийогось життя. Ми віримо в силу спільної дії та підтримку, і підтримуємо нашу віру в Україну. Та. безперечно, віримо у ЗСУ та бійців всіх підрозділів і формувань сил безпеки і оборони», — йдеться в повідомленні на офіційному сайті Держпродспоживслужби Полтавщини.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.


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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: Держпродспоживслужба Полтавської області
Теги: донорство Держпродспоживслужба
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