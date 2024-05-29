Працівники управління Держпродспоживслужби в Кременчуці здали кров для ЗСУ

23 травня у Держпродспоживслужбі Полтавської області організували донорський день. Співробітники добровільно долучилися до здачі крові для поранених захисників України. Серед них і кременчужани.
Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.