Працівники управління Держпродспоживслужби в Кременчуці здали кров для ЗСУ

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23 травня у Держпродспоживслужбі Полтавської області організували донорський день. Співробітники добровільно долучилися до здачі крові для поранених захисників України. Серед них і кременчужани.

«Бути донором — це маленький, але надзвичайно важливий внесок у Перемогу України, нашу спільну Перемогу. Кожна краплина крові може стати вирішальною для чийогось життя. Ми віримо в силу спільної дії та підтримку, і підтримуємо нашу віру в Україну. Та. безперечно, віримо у ЗСУ та бійців всіх підрозділів і формувань сил безпеки і оборони», — йдеться в повідомленні на офіційному сайті Держпродспоживслужби Полтавщини.