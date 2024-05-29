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Строк оновлення облікових даних військовозобов’язаних хочуть продовжити — у Раді зареєстрували законопроєкт

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 230

 

Автори законопроєкту вважають, що ТЦК та СП не справляються з навантаженням й усі військовозобовязані не встигнуть оновити свої облікові дані за 60 днів

Сьогодні, 29 травня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11305 про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Тексту законопроєкту на сайті парламенту поки немає. Його ініціаторами стали 13 народних депутатів з фракції «Європейської солідарності».

Один з авторів цього законопроєкту Володимир Ар’єв, напередодні говорив про пропозицію продовжити термін оновлення даних до 150 днів. Закон про вдосконалення мобілізації №3633-IX передбачає для цього 60 днів з дня набрання чинності. Цей строк спливає 16 липня.

За словами народного депутата, через велику кількість військовозобов’язаних територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не справляються з навантаженням. На його думку, за 60 днів всі військовозобов’язані фізично не встигнуть оновити свої військово-облікові дані.

А за несвоєчасне уточнення облікових даних передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 (порушення правил військового обліку) КУпАП у вигляді штрафу. Його розмір нещодавно був значно підвищений — під час дії воєнного стану він становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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Зазначимо, що військовозобов’язані можуть оновити свої облікові дані також у ЦНАПі та в електронному кабінеті (додаток «Резерв+»). Проте, це можуть зробити не всі.

Під час ексклюзивного інтерв’ю нашому виданню начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив, хто з військовозобов’язаних може повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у ЦНАПі чи додатку «Резерв+».

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби. А записатися на уточнення військово-облікових даних до Кременчуцького РТЦК та СП можна в електронній черзі.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП Верховна Рада законопроєкт військовий облік оновлення військовозобов'язані
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