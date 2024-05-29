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У Кременчуці за придбання наркотиків чоловікові дали рік випробувального терміну

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 127

 

Чоловік знайшов наркотики в парку під лавкою

Автозаводський районний суд Кременчука визнав винного уродженця села Червона Волока, що на Житомирщині, в придбанні та зберіганні наркотиків. Про це йдеться в реєстрі судових рішень. 

26 травня близько 22.30 в парку Воїнів-інтернаціоналістів мешканець Житомирщини знайшов під лавкою наркотики та забрав їх собі. Приблизно через дві години на місці огляду у нього виявили та вилучили два пакетики з психотропними речовинами. 

У присутності адвоката обвинувачений написав письмову заяву, у якій визнав провину у вчиненні злочину. Оскільки чоловік розкаявся й пішов на угоду зі слідством, його засудили до випробування з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, уродженця Київщини підозрюють у спробі підкупу працівників СБУ у Кременчуці.

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Автор: Вікторія Пасайлюк
Теги: наркотики вирок суду
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