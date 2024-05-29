Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Анонс, Для дому і сім'ї

Оголошено літературний конкурс для старшокласників Кременчуччини

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 79

 

Творча спілка письменників Кременчуччини оголошує конкурс для старшокласників

Старшокласників Кременчуччини звуть взяти участь у літературному конкурсі «Якою має стати повоєнна Україна?».

Взяти участь можуть старшокласники міста Кременчука і Кременчуцької, Глобинської, Горішньоплавнівської міської, Градизької, Кобеляцької, Козельщинської, Семенівської селищних, Кам’янопотоківської,  Новогалещинської, Оболонської, Омельницької, Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад.

— У творі бажано висвітлити, якою Ви мрієте бачити рідну Україну у повоєнні роки, якою має бути освіта: дошкільна, шкільна, спеціальна, вища? Чи має залишатися освіта, як шкільна, так і вища, безплатною + виплата студентських стипендій тим, хто навчається на «добре» і «відмінно»? Які мають бути пільги для кращих учнів і студентів? Чи потрібні сучасним українським містам Палаци школярів та юнацтва? Чи потрібні сучасним українським містам театри, художні галереї, музеї, бібліотеки, кінотеатри тощо? Викладіть якомога повніше власну думку, якими мають бути сучасні українські міста повоєнної України? — розповила Тетяна Булат, Секретар Творчої спілки письменників Кременчуччини по роботі з молоддю.  

Умови участі:

  1. Літературні доробки приймаються у надрукованому й електронному вигляді; розмір шрифту 12 кеглів, міжрядковий інтервал одинарний, на кожному аркуші форматом А-4 має бути не менше 30 рядків.
  2. Завершений літературний доробок має бути не менший 2-х аркушів А-4, більше можна.
  3. На окремому аркуші має бути заявка, де має бути вказано: прізвище ім’я по батькові учасника конкурсу. Згода на участь у конкурсі літературного доробку. Домашня адреса, електронна адреса, номер мобільного телефону для зв’язку. Школа (гімназія, ліцей, коледж), клас (курс). Згода на публікацію літературного доробку, якщо твір буде визнано одним з кращих.

Літературні доробки приймаються по 30 червня 2024 року включно.

З 1 липня по 31 серпня 2024 року з літературними доробками, поданими на конкурс, знайомиться Поважне Журі, відбираючи найкращі для публікації у Збірці, визначаючи Лавреата Літературного конкурсу, а також тих, хто отримає дипломи.

Презентація Збірки літературних творів школярів Кременчуччини «Якою має стати повоєнна Україна?», вручення дипломів відбудеться напередодні святкування Дня міста Кременчука 22 вересня 2024 року (місце і час буде оголошено у ЗМІ додатково).

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: литературний конкурс письменники конкурс для старшекласників
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх