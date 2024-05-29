Оголошено літературний конкурс для старшокласників Кременчуччини

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 79

Старшокласників Кременчуччини звуть взяти участь у літературному конкурсі «Якою має стати повоєнна Україна?».

Взяти участь можуть старшокласники міста Кременчука і Кременчуцької, Глобинської, Горішньоплавнівської міської, Градизької, Кобеляцької, Козельщинської, Семенівської селищних, Кам’янопотоківської, Новогалещинської, Оболонської, Омельницької, Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад.

— У творі бажано висвітлити, якою Ви мрієте бачити рідну Україну у повоєнні роки, якою має бути освіта: дошкільна, шкільна, спеціальна, вища? Чи має залишатися освіта, як шкільна, так і вища, безплатною + виплата студентських стипендій тим, хто навчається на «добре» і «відмінно»? Які мають бути пільги для кращих учнів і студентів? Чи потрібні сучасним українським містам Палаци школярів та юнацтва? Чи потрібні сучасним українським містам театри, художні галереї, музеї, бібліотеки, кінотеатри тощо? Викладіть якомога повніше власну думку, якими мають бути сучасні українські міста повоєнної України? — розповила Тетяна Булат, Секретар Творчої спілки письменників Кременчуччини по роботі з молоддю.

Умови участі:

Літературні доробки приймаються у надрукованому й електронному вигляді ; розмір шрифту 12 кеглів, міжрядковий інтервал одинарний, на кожному аркуші форматом А-4 має бути не менше 30 рядків. Завершений літературний доробок має бути не менший 2-х аркушів А-4, більше можна. На окремому аркуші має бути заявка, де має бути вказано: прізвище ім’я по батькові учасника конкурсу. Згода на участь у конкурсі літературного доробку. Домашня адреса, електронна адреса, номер мобільного телефону для зв’язку. Школа (гімназія, ліцей, коледж), клас (курс). Згода на публікацію літературного доробку, якщо твір буде визнано одним з кращих.

Літературні доробки приймаються по 30 червня 2024 року включно.

З 1 липня по 31 серпня 2024 року з літературними доробками, поданими на конкурс, знайомиться Поважне Журі, відбираючи найкращі для публікації у Збірці, визначаючи Лавреата Літературного конкурсу, а також тих, хто отримає дипломи.

Презентація Збірки літературних творів школярів Кременчуччини «Якою має стати повоєнна Україна?», вручення дипломів відбудеться напередодні святкування Дня міста Кременчука 22 вересня 2024 року (місце і час буде оголошено у ЗМІ додатково).