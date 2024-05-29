Махінації на майже 13 млн грн: підозрюють ексекрівника комунального підприємства області

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 79

На Полтавщині колишній керівник одного із комунальних підприємств завдав громаді збитків на 12,7 мільйонів гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, у 2020 році посадовець ініціював отримання комунальним підпрємством від однієї приватної фірми фінансової допомоги на суму майже 1,9 млн грн, яку підприємство мало б повернути через місяць.

Проте у визначений час сторони домовилися, що повернення боргу відбудеться шляхом відчуження споруд та будівель комунального підприємства вартістю нібито 1,8 млн грн на користь фірми.

Але експертиза встановила, що реальна ціна переданої нерухомості становила 14,5 млн грн. Саме ж відчуження відбулось з порушенням законодавства та без згоди власника — територіальної громади.

Таким чином, колишній керівник підприємства, користуючись службовим становищем, наніс громаді збитків на суму 12,7 млн грн.

Наразі Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Полтавській області повідомили чоловікові про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання мільйонних збитків територіальній громаді (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть колишню керівницю одного із комунальних підприємств, яка відповідала за організацію і забезпечення харчування у закладах освіти Полтавської територіальної громади, а також за організацію закупівлі устаткування в їдальні цих закладів. Під її керівництвом підприємство зазнало збитків на суму понад 2 млн 200 тис. грн.