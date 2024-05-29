Молодь Горішніх Плавнів обговорила важливі питання історії України на просвітницькому заході

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День пам’яті та перемоги — це нагадування, що Друга світова війна розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів

Просвітницький захід за участі десятикласників загальноосвітньої школи No 1 відбувся 8 травня у культурному центрі міської бібліотеки. Його провела бібліотекарка Лідія Ніколаєва. Вона зазначила, що минулого року Верховна Рада України Законом «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» встановила 8 травня як День пам’яті та перемоги — єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

Лідія Ніколаєва наголосила, що поступовий офіційний перехід до європейської традиції пам’ятання розпочався після Революції Гідності. Ця традиція полягає не тільки в зміні дати, а й у зміні фокуса — з культу зброї та перемоги на внесок різних спільнот у подолання нацизму, на окрему людину, її страждання й втрати у війні. День пам’яті та перемоги — це нагадування, що Друга світова війна розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів: націонал-соціалістичного (нацистського) у Німеччині й комуністичного в СРСР, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. У 1939-1945 роках обидва тоталітарні режими, наголосила Лідія Ніколаєва, вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кримськотатарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат.

«Символом пам’яті про Другу світову війну з 2014 року в Україні, як і в Європі, є червоний мак. Щодо 9 травня, то у цей день, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру і стабільності на Європейському континенті, указом Президента України No 266 від 8 травня 2023 року в Україні встановлено День Європи», — вказала організаторка заходу.

Вона констатувала, що цього року Україна вперше відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

«Ми приєдналися до європейської традиції відзначення цієї дати, — підкреслила ведуча. — Для Європи 8 травня — точка відліку закінчення війни, перемога над страшним злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. Пам’ять про війну має вести не до культу перемоги, а розвивати вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними способами, а також виховувати сміливість та принциповість у боротьбі з агресією й несправедливістю».

Лідія Ніколаєва зазначила, що Друга світова війна охопила значну частину планети. Це найкривавіший глобальний конфлікт в історії людства. У ній брали участь армії понад 70 держав, на території яких проживало 80% населення Землі. Бойові дії велися в Європі, Азії, Африці, Океанії й на просторах світового океану. Загалом було мобілізовано 110 млн осіб. За різними оцінками, загинуло від 50 до 85 млн людей. Було зруйновано тисячі міст і сіл, знищено безліч визначних історичних пам’яток культури.

Наші співвітчизники на боці антигітлерівської коаліції, наголосила ведуча, зробили значний внесок у перемогу над нацизмом.

«Мільйони українців чинили спротив зі зброєю в руках у різних регулярних арміях світу, сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських структурах. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву, — підкреслила Лідія Ніколаєва. — Втрати українців у Другій світовій війні — близько восьми мільйонів осіб, із них п’ять мільйонів — цивільних та три мільйони — військових».