Молодшому лейтенанту з Полтавщини присвоїли звання Героя України

Олександр Роговський — мешканець Кобеляцької громади. Військовий брав активну участь у боротьбі з окупантами
У День Незалежності України звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» присвоїли ще одному військовому з Полтавщини Олександру Роговському. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Військовий має звання молодшого лейтенанта та є мешканцем Кобеляцько громади.
Олександр брав активну участь у бойових діях — особисто знищив ворожий спостережний пункт, пострілом із гранатомета зупинив російський БТР, а також підбив танк Т-90 і знищив весь екіпаж.
У минулому році чоловік отримав поранення, проте військову службу не залишив. Разом із підлеглими знищив близько взводу окупантів.
Нагадаємо, до Дня Незалежності України Зеленський надав звання Героя України Андрію Головні з Полтавщини. Також президент надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно молодшому сержанту Юліану Матвійчуку та солдату Сергію Наріжному.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.