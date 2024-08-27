Молодшому лейтенанту з Полтавщини присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 162

Олександр Роговський — мешканець Кобеляцької громади. Військовий брав активну участь у боротьбі з окупантами

У День Незалежності України звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» присвоїли ще одному військовому з Полтавщини Олександру Роговському. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Військовий має звання молодшого лейтенанта та є мешканцем Кобеляцько громади.

Олександр брав активну участь у бойових діях — особисто знищив ворожий спостережний пункт, пострілом із гранатомета зупинив російський БТР, а також підбив танк Т-90 і знищив весь екіпаж.

У минулому році чоловік отримав поранення, проте військову службу не залишив. Разом із підлеглими знищив близько взводу окупантів.