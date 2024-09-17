Наступної середи, 25 вересня, до Кременчука приїде сучасна українська письменниця та культурна діячка Ірена Карпа. Про це журналісти дізналися від організаторів заходу.
На зустрічі з читачами Ірена Карпа розповість про новітню українську літературу та відображення у творчості сучасних авторів становлення незалежності та розвиток української ідентичності. Завершиться літературний вечір аперитивом.
Вартість вхідного квитка на захід — 500 гривень. Частину зібраних коштів передадуть на допомогу Збройним силам України, а частину — Кременчуцькій асоціації «Пухнасті янголи», яка займається порятунком тварин, в тому числі із зон бойових дій.
Відбудеться зустріч у наступну середу, 25 вересня, о 18.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вул. Європейська 66/13.
Ініціатором зустрічі є Італійська організація «Boristene» з офісом у Мілані, яка займається культурною дипломатією та популяризацією української культури. Захід спрямований на популяризацію творчості сучасних літераторів в Україні.
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