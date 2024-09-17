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Кременчук, Культура, Афіша

Літературний вечір з аперитивом: до Кременчука приїздить письменниця Ірена Карпа (афіша)

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 139

 

Під час зустрічі відбудеться збір коштів на підтримку військових

Наступної середи, 25 вересня, до Кременчука приїде сучасна українська письменниця та культурна діячка Ірена Карпа. Про це журналісти дізналися від організаторів заходу.

На зустрічі з читачами Ірена Карпа розповість про новітню українську літературу та відображення у творчості сучасних авторів становлення незалежності та розвиток української ідентичності. Завершиться літературний вечір аперитивом.

Вартість вхідного квитка на захід — 500 гривень. Частину зібраних коштів передадуть на допомогу Збройним силам України, а частину — Кременчуцькій асоціації «Пухнасті янголи», яка займається порятунком тварин, в тому числі із зон бойових дій.

Відбудеться зустріч у наступну середу, 25 вересня, о 18.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вул. Європейська 66/13.

Ініціатором зустрічі є Італійська організація «Boristene» з офісом у Мілані, яка займається культурною дипломатією та популяризацією української культури. Захід спрямований на популяризацію творчості сучасних літераторів в Україні.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека літературний вечір письменниця Ірена Карпа зустріч захід
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