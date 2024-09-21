Вночі над Полтавщиною ППО знову збивала «Шахеди»

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 87

Повітряну тривогу в області оголошували п'ять разів за ніч

У ніч на 21 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 25 засобів повітряного нападу противника, повідомляє пресслужба ПСУ.

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської області та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Запорізької обл. Також випустили 16 ударних БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та Курська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збили 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Повітряну тривогу в області оголошували п'ять разів за ніч.

Нагадаємо, що нещодавно «Полтавська» бригада показала, як на вихідних збивала дрони з великокаліберного кулемета.