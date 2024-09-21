Квартира, розкішний будинок чи богодільня: що кременчужанам почитати на вихідних

Олена Пшенична «Там, де заходить сонце» Вірі Тихій — 72. Вона — колишня вчителька української мови, яка навіть уявити не могла, що опиниться у Будинку для літніх людей, куди її привезе єдиний син. Але 2022 року Віра Петрівна залишається сама: син Толя у постійних роз’їздах, бо волонтерить, а невістка з онуками виїхали за кордон. Можливо їй дійсно краще перебути поки тут — під наглядом працівників Будинку, в компанії своїх сивих «однолітків»? Та замість відкритих, гостинних стареньких жінка зустрічає зранених, колючих стариганів, які з дня у день просто спостерігають, як їхні життя, неначе сонце, закочуються за обрій.

Ця книга, неначе пластир на кожну зранену душу та водночас надзвичайно чесна оповідь про життя.