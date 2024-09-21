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Квартира, розкішний будинок чи богодільня: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 97

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
  

Олена Пшенична «Там, де заходить сонце»

Вірі Тихій — 72. Вона — колишня вчителька української мови, яка навіть уявити не могла, що опиниться у Будинку для літніх людей, куди її привезе єдиний син. Але 2022 року Віра Петрівна залишається сама: син Толя у постійних роз’їздах, бо волонтерить, а невістка з онуками виїхали за кордон. Можливо їй дійсно краще перебути поки тут — під наглядом працівників Будинку, в компанії своїх сивих «однолітків»? Та замість відкритих, гостинних стареньких жінка зустрічає зранених, колючих стариганів, які з дня у день просто спостерігають, як їхні життя, неначе сонце, закочуються за обрій.
Ця книга, неначе пластир на кожну зранену душу та водночас надзвичайно чесна оповідь про життя.

Сюзан Волтер «Таємна угода»

Чоловік Голлі Кендрік загинув в аварії. Жінка хотіла домогтися справедливості, але натомість дістала пропозицію, від якої не змогла відмовитися: вона стала власницею розкішного будинку в престижному районі. Щоправда, будинок належить не їй, а одній компанії. Щедра компенсація в обмін на мовчання.
Та чи можливо віднайти щастя, якщо вирішуєш жити брехнею? Коли ретельно сплановане життя руйнується, на що готова людина, щоб приховати правду й захистити людей, яких любить?

  

 

 

Келлі Бовен «Паризька квартира»

Коли Лія Леклер успадковує паризьку квартиру своєї бабусі, вона виявляє, що помешкання було замкнено й покинуто з часів Другої світової війни. Лія підозрює, що тут може бути ключ до розгадки таємного життя її суворої бабусі, адже у квартирі зберігаються цінні картини, розкішні сукні й артефакти часів німецької окупації. Лія наймає мистецтвознавця і реставратора Габріеля Сеймура, дізнавшись про його родинний зв’язок з Вільямом Сеймуром, художником, чию картину бабуся залишила для Лії в сейфі. Знайшовши у квартирі сховок зі старими листами, документами, фото і зброєю, Лія і Габріель навіть не підозрюють, як далеко зайдуть у пошуках сімейних таємниць.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: sparkmedia.com.u
Теги: книги бібліотека
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