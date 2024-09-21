Квартира, розкішний будинок чи богодільня: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Олена Пшенична «Там, де заходить сонце»
Вірі Тихій — 72. Вона — колишня вчителька української мови, яка навіть уявити не могла, що опиниться у Будинку для літніх людей, куди її привезе єдиний син. Але 2022 року Віра Петрівна залишається сама: син Толя у постійних роз’їздах, бо волонтерить, а невістка з онуками виїхали за кордон. Можливо їй дійсно краще перебути поки тут — під наглядом працівників Будинку, в компанії своїх сивих «однолітків»? Та замість відкритих, гостинних стареньких жінка зустрічає зранених, колючих стариганів, які з дня у день просто спостерігають, як їхні життя, неначе сонце, закочуються за обрій.
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Сюзан Волтер «Таємна угода»
Чоловік Голлі Кендрік загинув в аварії. Жінка хотіла домогтися справедливості, але натомість дістала пропозицію, від якої не змогла відмовитися: вона стала власницею розкішного будинку в престижному районі. Щоправда, будинок належить не їй, а одній компанії. Щедра компенсація в обмін на мовчання.
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Келлі Бовен «Паризька квартира»
Коли Лія Леклер успадковує паризьку квартиру своєї бабусі, вона виявляє, що помешкання було замкнено й покинуто з часів Другої світової війни. Лія підозрює, що тут може бути ключ до розгадки таємного життя її суворої бабусі, адже у квартирі зберігаються цінні картини, розкішні сукні й артефакти часів німецької окупації. Лія наймає мистецтвознавця і реставратора Габріеля Сеймура, дізнавшись про його родинний зв’язок з Вільямом Сеймуром, художником, чию картину бабуся залишила для Лії в сейфі. Знайшовши у квартирі сховок зі старими листами, документами, фото і зброєю, Лія і Габріель навіть не підозрюють, як далеко зайдуть у пошуках сімейних таємниць.
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