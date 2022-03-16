Станом на 16 березня до Кременчука прибуло 7 вантажів гуманітарної допомоги вагою 42 т

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На сьогодні в місті перебуває близько 710 переселенців

Станом на 16 березня до Кременчука прибуло 7 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 42 т, серед яких: продукти, дитяче харчування, вода, одяг, взуття, дитячі та жіночі гігієнічні засоби, косметичні засоби, ліки, собачий корм, генератори, буржуйка, батарейки.

Також серед гуманітарної допомоги прибули матраци, подушки, постільна білизна, покривала. Про це інформує пресслужба мерії.

За попередню добу тимчасове житло у нашому місті попросили надати 202 людини. До гуртожитків різних установ та у приватне житло розселено:

гуртожиток КрАЗ - 41;

гуртожиток сталеливарного заводу - 4;

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни - 4;

гуртожиток Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 - 8;

Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка - 7;

Кременчуцький професійний ліцей імені А.С. Макаренка - 6;

лікарня відновного лікування - 22;

ПТУ№ 26 - 19;

ТЦ «Гранд» - 3;

приватні квартири - 88.

Усього протягом 21 доби війни щодо тимчасового розселення звернулися 9055 осіб. На сьогодні в Кременчуці перебуває близько 710 переселенців.



За останню добу на залізничному вокзалі нашого міста зустріли два потяги, на яких прибували переселенці. Усіх бажаючих пригостили чаєм та бутербродами. Нічний автобус здійснив два рейси з біженцями.