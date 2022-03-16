За минулу добу у Кременчуці народилося 10 малюків

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За вчорашній день волонтери спільно з міською владою облаштували 15 підвалів, де зможуть ховатися люди

За минулу добу у Кременчуці народилося 10 малюків, в тому числі двоє – у родинах переселенців. Про це повідомив мер Віталій Малецький.

За вчорашній день волонтери спільно з міською владою облаштували 15 підвальних приміщень в житлових будинках, укомплектували їх піддонами, лавочками, водою, вирішили питання з освітленням.

У штатному режимі функціонували комунальні підприємства.

10 бригад КП «Благоустрій Кременчука» займалися прибиранням територій, обрізкою дерев та заготівлею дров для самооборони.

КАТП 1628 проводило вивезення сміття.

Дві бригади ШРБУ займалися поточним ямковим ремонтом з використанням рециклера та холодного асфальту.

Бригади «Кременчукводоканалу» проводили ремонти мереж на вулицях Гвардійській, Гоголя, Київській, Театральній, Червоній Гірці, Ватутіна, Соборній, Шкільній, Троїцькій, набережній Лейтенанта Дніпрова та пр-ті Лесі Українки.

За минулу добу нам довелося пережити дві повітряні тривоги, але наша славна ППО та Божа ласка відвели ворожі бомби і ракети від Кременчука, - написав Малецький у фейсбуці.

Зранку 16 березня на маршрути міста виїхало 38 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 90 автобусів приватних перевізників.