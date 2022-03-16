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Кременчук

За минулу добу у Кременчуці народилося 10 малюків

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 1

 

За вчорашній день волонтери спільно з міською владою облаштували 15 підвалів, де зможуть ховатися люди

За минулу добу у Кременчуці народилося 10 малюків, в тому числі двоє – у родинах переселенців. Про це повідомив мер Віталій Малецький.

За вчорашній день волонтери спільно з міською владою облаштували 15 підвальних приміщень в житлових будинках, укомплектували їх піддонами, лавочками, водою, вирішили питання з освітленням.

У штатному режимі функціонували комунальні підприємства.

  • 10 бригад КП «Благоустрій Кременчука» займалися прибиранням територій, обрізкою дерев та заготівлею дров для самооборони.
  • КАТП 1628 проводило вивезення сміття.
  • Дві бригади ШРБУ займалися поточним ямковим ремонтом з використанням рециклера та холодного асфальту.
  • Бригади «Кременчукводоканалу» проводили ремонти мереж на вулицях Гвардійській, Гоголя, Київській, Театральній, Червоній Гірці, Ватутіна, Соборній, Шкільній, Троїцькій, набережній Лейтенанта Дніпрова та пр-ті Лесі Українки.
За минулу добу нам довелося пережити дві повітряні тривоги, але наша славна ППО та Божа ласка відвели ворожі бомби і ракети від Кременчука, - написав Малецький у фейсбуці.

Зранку 16 березня на маршрути міста виїхало 38 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 90 автобусів приватних перевізників.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: healthcenter.od.ua
Теги: укриття діти новонароджені комунальники
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