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«В Україні набагато небезпечніше, ніж в зонах військових дій, де я був», – військовий лікар-британець

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 165

Шейн був у гарячих точках (Ірак та Афганістан), а тепер приїхав до України

Багато людей доброї волі ідуть до України для боротьби з ординською навалою. Вони захищають не тільки Україну і українців але й Європу, західну цивілізацію, демократичні цінності. Усе, що ненавидить путінізм і називає бандерівським.

Шейн – професійний військовий лікар з Великої Британії, який був у гарячих точках (Ірак та Афганістан), а тепер приїхав до України.

- Навіть не будучи на передових позиціях, роблю висновок, що в Україні зараз набагато небезпечніше, ніж в зонах військових дій, де я був. Росіяни бомблять все без розбору, не прицілюючись, просто гатять по містах та мирних людях, - каже британець.

Шейн додає, що Велика Британія підтримує Україну, люди тиснуть на державу, щоб уряд ще більше допомагав нашій країні.

ПО ТЕМІ:

Син британської депутатки Бен Грант воюватиме за Україну

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Автор: Катерина Турубара
Теги: доброволец лікар війна
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