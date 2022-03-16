«В Україні набагато небезпечніше, ніж в зонах військових дій, де я був», – військовий лікар-британець

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 165

Шейн був у гарячих точках (Ірак та Афганістан), а тепер приїхав до України

Багато людей доброї волі ідуть до України для боротьби з ординською навалою. Вони захищають не тільки Україну і українців але й Європу, західну цивілізацію, демократичні цінності. Усе, що ненавидить путінізм і називає бандерівським.

Шейн – професійний військовий лікар з Великої Британії, який був у гарячих точках (Ірак та Афганістан), а тепер приїхав до України.

- Навіть не будучи на передових позиціях, роблю висновок, що в Україні зараз набагато небезпечніше, ніж в зонах військових дій, де я був. Росіяни бомблять все без розбору, не прицілюючись, просто гатять по містах та мирних людях, - каже британець.

Шейн додає, що Велика Британія підтримує Україну, люди тиснуть на державу, щоб уряд ще більше допомагав нашій країні.