«В Україні набагато небезпечніше, ніж в зонах військових дій, де я був», – військовий лікар-британець

Шейн був у гарячих точках (Ірак та Афганістан), а тепер приїхав до України
Багато людей доброї волі ідуть до України для боротьби з ординською навалою. Вони захищають не тільки Україну і українців але й Європу, західну цивілізацію, демократичні цінності. Усе, що ненавидить путінізм і називає бандерівським.
Шейн – професійний військовий лікар з Великої Британії, який був у гарячих точках (Ірак та Афганістан), а тепер приїхав до України.
Шейн додає, що Велика Британія підтримує Україну, люди тиснуть на державу, щоб уряд ще більше допомагав нашій країні.