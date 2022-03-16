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На залізничному вокзалі у Запоріжжі пролунав вибух (додано)

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 626

 

Характер вибуху поки що не відомий

Вночі на залізничному вокзалі «Запоріжжя 2» у Запоріжжі пролунав вибух. Інформацію підтвердив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, але жодних деталей він не надав.

Характер вибуху, який стався вокзалі, поки що не відомий. На місці працюють відповідні служби.

Додано:

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу «Запоріжжя-2». За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: залізничний вокзал Запоріжжя вибух
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