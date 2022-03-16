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Кременчуцька РВА мобілізувала у районі для потреб військових вже понад 30 автівок

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 180

 

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА

Очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік наголосив, що усі без винятку автомобілі були надані підприємствами району добровільно. Усього ж їх відправлено до військових частин понад три десятки. Переважно це кросовери та позашляховики. Серед них і три броньовика, надані ПАТ «АвтоКрАЗ». Вилучення та відправлення автівок проводиться з документальним оформленням та на законних підставах.

- Усі керівники та власники підприємств віднеслися до цього завдання з повним розумінням та передали автомобілі для потреб військових добровільно. Взагалі, з початком війни усі проблеми, пов’язані із забезпеченням захисників України, ми вирішуємо швидко завдяки тому, що усі висловлюють готовність всіляко допомагати нашій армії, - зауважив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район мобілізація Автомобілі
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