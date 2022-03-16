Міський голова подякував кременчуцькому підприємству, яке робить хліб та випічку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 466

Мер заявив, що у місті запускають марафон підтримки підприємців Кременчука, відновлення економіки та взаємної допомоги

Міський голова Віталій Малецький подякував кременчужанину Арману Саргсяну, власнику і директору підприємства «Ілона». Він швидко відновив роботу свого підприємства, забезпечив роботою працівників, а мешканців міста – потрібною сьогодні продукцією: хлібом та випічкою.

- Якщо раніше ми казали «друг пізнається у біді», то сьогодні правильно говорити «друг пізнається у війні», - прокоментував мер. - Щиро вдячний від всієї нашої громади Арману, міцно тисну йому руку і закликаю кременчуцьких підприємців брати приклад з таких друзів, як він! Запускаємо марафон підтримки підприємців Кременчука, відновлення економіки та взаємної допомоги.