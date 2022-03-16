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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На півдні країни ЗСУ знищили два винищувачі та гелікоптери окупантів (додано)

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 452

 

Пілоти літаків катапультувались і впали в українське Чорне море

16 березня о 5.00 зенітні ракетні війська на півдні України потопили два повітряні судна рашистів. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Пара винищувачів окупантів Су-30см намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування «Південь» ліквідував обидва літаки. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!

Також ЗСУ знищили гелікоптери російських фашистів в окупованому аеропорту на Херсонщині.

Додано:

Начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко повідомив подробиці повітряного бою. Перший з літаків Су-30 збили, коли він підлітав до берега. Пілот другого винищувача встиг розвернутись та взяти курс на базу у Криму, проте і його теж було відправлено на дно Чорного моря.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: літак вертоліт знищення Херсон Чорне море
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