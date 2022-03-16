У Кременчуці педагогів художньої та музичних шкіл відправили у простій: що буде із зарплатами

В управлінні культури пояснили, що педагогам платитимуть під час простою мінімалку – 6500 грн (у розрахунку за кожен день простою)
Учора з’явилася додаткова інформація, що художня школа не відновила навчання онлайн на відміну від загальноосвітніх шкіл.
Про ситуацію ми запитали і директора художньої школи Андрія Родіна. Він категорично заперечує, що людей відправляють у відпустку за свій рахунок. Однак інформація про простій підтвердилася – при цьому йдеться про всі школи естетичного виховання в місті, а це три музичні та художня. Усі вони підпорядковані управлінню культури.
Тож «ТелеграфЪ» звернувся за коментарями до керівника управління культури виконкому Кременчуцької міськради Володимира Кондрашова.
Як повідомив Володимир Кондрашов, до 16 березня у школах естетичного виховання були канікули – і за цей час педагоги отримають зарплату в повному обсязі.
А відсьогодні, з 16 березня, усі три музичні школи та художня пішли у простій. Законодавство передбачає оплату під час простою не менше 2/3 від ставки. Однак ставки в педагогів мистецьких шкіл невеликі, і тому прийняте рішення та видані накази про оплату в розмірі мінімалки (6500 грн) в розрахунку за кожен день простою (сума ділиться на кількість робочих днів і множиться на дні простою).
Пан Кондрашов стверджує, що рішення щодо простою прийняли враховуючи й те, що мало дітей виявило бажання займатися онлайн. За його словами, зараз педагоги зв'язуються з дітьми та їхніми батьками з тим, щоб навчання онлайн відновити з 1 квітня. Тоді педагогам виплачуватимуть повну зарплату.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов надав роз’яснення щодо оплати праці педагогічних працівників під час війни.
Спойлер: закон передбачає не менше 2/3 оплати від ставки (тобто більше можна). Разом із тим, МОН своїм листом рекомендує зберігати за педагогами середню зарплату.
Тож чому кременчуцькі управлінці вирішили платити мінімалку – не зрозуміло. Далі – роз’яснення освітнього омбудсмена мовою оригіналу.
Під час воєнного стану оптимальним рішенням, яке визначено законодавством, є оголошення простою. Простій - зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (стаття 34 Кодексу Законів про працю України)*. У цьому випадку ситуація простою відбувається не з вини працівників закладів освіти.
Якщо ж освітній процес відбувається в очному або дистанційному форматі, то заробітна плата виплачується у повному обсязі.
Згідно з листом МОН №1/3378-22 від 07.03.2022, у випадку, якщо для працівників проїзд до робочого місця неможливий у зв’язку з об’єктивними причинами (небезпека, зупинений транспорт тощо), проте вони можуть виконувати роботу дистанційно (у тому числі із використанням доступних засобів зв’язку) , МОН рекомендує видати наказ про запровадження у закладі освіти або науковій установі дистанційного режиму роботи.
Відповідно до цього ж листа, під час дистанційного режиму роботи за працівниками зберігаються права та обов’язки, визначені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.
Рекомендується встановити, що дистанційний режим роботи не поширюється на працівників, які знаходяться у відрядженні, а також на працівників, які призвані на військову службу (знаходяться на військовій службі відповідно до вимог чинного законодавства) або проходять службу у підрозділах територіальної оборони.
Нагадую, що частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України * встановлено, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Тобто під час воєнного стану керівник не може виплачувати працівникові закладу освіти менше ⅔ тарифної ставки.
Водночас хочу звернутися до керівників закладів освіти та наголосити: положення статті 113 Кодексу Законів про працю України * встановлює нижню границю оплати простою, АЛЕ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАБОРОНУ ЗДІЙСНЮВАТИ ОПЛАТУ ПРОСТОЮ ВИЩЕ, НІЖ 2/3 ТАРИФНОЇ СТАВКИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПРАЦІВНИКОВІ РОЗРЯДУ (ОКЛАДУ). Зокрема, більший розмір може встановлюватися галузевими нормативними документами та колективними договорами. Законодавство не забороняє керівнику закладу освіти виплачувати працівникові повну середню заробітну плату.
Так, наприклад, для працівників закладів освіти у п.п. 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки* (документ завантажується на ваш гаджет) було передбачено, що оплата простою здійснюється у розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).
Також звертаю увагу, що відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки*, сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити:
Тобто в листі МОН визначено, що оплата праці усім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти, навчання у яких призупинено, здійснюються в розмірі середньої заробітної плати, а тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.
Також Постановою Кабміну від 07 березня 2022 р. №221 надано право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, САМОСТІЙНО визначати розмір оплати часу простою працівників, але НЕ НИЖЧЕ від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу)
Цією ж Постановою рекомендовано керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати вищезгадане положення Постанови та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій https://bit.ly/3HXip9z.
Тож, шановні керівники закладів освіти, надзвичайно вірю у вашу людяність - не позбавляйте колег частини заробітної плати без їхньої вини. Рішення про те, виплачувати своїм працівникам ⅔ чи повну середню заробітну плату - за вами. Ви маєте законне право не зменшувати заробітну плату своїм колегам на час простою, - йдеться в роз’ясненні омбудсмена.