У Кременчуці педагогів художньої та музичних шкіл відправили у простій: що буде із зарплатами

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 257

В управлінні культури пояснили, що педагогам платитимуть під час простою мінімалку – 6500 грн (у розрахунку за кожен день простою)

Може, ви знаєте по ситуації, нас, учителів, відправляють на 5 днів за свій рахунок або на 2/3, без будь-якої згоди. Так у всіх? - це запитання кілька днів тому нам поставили працівники художньої школи.

Учора з’явилася додаткова інформація, що художня школа не відновила навчання онлайн на відміну від загальноосвітніх шкіл.

Про ситуацію ми запитали і директора художньої школи Андрія Родіна. Він категорично заперечує, що людей відправляють у відпустку за свій рахунок. Однак інформація про простій підтвердилася – при цьому йдеться про всі школи естетичного виховання в місті, а це три музичні та художня. Усі вони підпорядковані управлінню культури.

Тож «ТелеграфЪ» звернувся за коментарями до керівника управління культури виконкому Кременчуцької міськради Володимира Кондрашова.

Педагогам платитимуть мінімалку під час простою

Як повідомив Володимир Кондрашов, до 16 березня у школах естетичного виховання були канікули – і за цей час педагоги отримають зарплату в повному обсязі.

А відсьогодні, з 16 березня, усі три музичні школи та художня пішли у простій. Законодавство передбачає оплату під час простою не менше 2/3 від ставки. Однак ставки в педагогів мистецьких шкіл невеликі, і тому прийняте рішення та видані накази про оплату в розмірі мінімалки (6500 грн) в розрахунку за кожен день простою (сума ділиться на кількість робочих днів і множиться на дні простою).

Пан Кондрашов стверджує, що рішення щодо простою прийняли враховуючи й те, що мало дітей виявило бажання займатися онлайн. За його словами, зараз педагоги зв'язуються з дітьми та їхніми батьками з тим, щоб навчання онлайн відновити з 1 квітня. Тоді педагогам виплачуватимуть повну зарплату.

Закон дозволяє простій, а от по оплаті є питання…

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов надав роз’яснення щодо оплати праці педагогічних працівників під час війни.

Спойлер: закон передбачає не менше 2/3 оплати від ставки (тобто більше можна). Разом із тим, МОН своїм листом рекомендує зберігати за педагогами середню зарплату.

Тож чому кременчуцькі управлінці вирішили платити мінімалку – не зрозуміло. Далі – роз’яснення освітнього омбудсмена мовою оригіналу.