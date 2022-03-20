У Кременчуці можна записатися на прийом до вузьких спеціалістів-лікарів онлайн

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 198

Для цього потрібно встановити на свій смартфон додаток Medcard24

На території лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» консультативно-діагностичний відділ почав вести запис на прийом до вузьких спеціалістів у режимі онлайн. Про це повідомила директорка лікарні Оксана Корлякова.

Щоб отримати консультацію лікаря у режимі онлайн за допомогою додатку Medcard24, зробіть наступне:

встановіть на свій смартфон додаток Medcard24;

зареєструйтесь у додатку за допомогою вказівок електронної системи;

увійдіть в особистий кабінет додатку та оберіть відповідний медичний заклад у розділі «Пошук» та підрозділі «Клініки» із переліку Medcard24;

щоб уточнити параметри пошуку відповідно до місця звернення (місця розташування медзакладу), оберіть у меню «Фільтр» населений пункт, у якому розміщено заклад (місто Кременчук) та оберіть відповідний заклад;

обравши заклад, натисніть на кнопку «Лікарі клініки»;

натиснувши на сторінку лікаря, ви зможете бачити розклад спеціаліста та вільні місця для запису.

У розділі «Лікарі» наразі ви можете записатися на прийом до наступних спеціалістів:

Андрій Іванович Гончаров (лікар-хірург)

Ірина Валеріївна Ковтун (лікар-невропатолог)

Наталія Григорівна Мироненко (лікар-отоларинголог)

Олександр Іванович Граб (лікар-кардіолог)

Марія Сергіївна Сень (лікар-офтальмолог)

Оксана Вікторівна Третяк (лікар-ендокринолог)

Після того, як ви здійсните пошук, натисніть кнопку «Записатись до лікаря», щоб подивитись розклад та записатись на прийом.

На сторінці з розкладом лікаря ви можете обрати наступні види запису на прийом:

у клініці,

виклик лікаря додому,

онлайн-прийом (тобто проведення дистанційного прийому з лікарем з використанням засобів відео або аудіо зв’язку).

Оберіть той тип прийому, який вас цікавіть. Знайдіть у розкладі лікаря зручну для вас вільну дату, на яку ви би хотіли зробити запис на прийом. Зелений колір на полі вибору годин прийому означає, що запис можливий. Якщо ви бачите поле графіку прийому спеціаліста повністю червоного кольору, прийом на цей день вже повністю розпланований. Оберіть іншу вільну дату у розкладі лікаря.

У полі під розкладом детально опишіть мету вашого звернення до лікаря. Обравши найбільш зручну дату та час, натисніть кнопку «Записатись на прийом».

Ви побачите готовий талон на прийом. За потреби його можна роздрукувати, натиснувши кнопку «Роздрукувати талон».

Таким чином запис на прийом буде зроблено. Інформація про запис до лікаря відображається в розділі «План лікування» на вкладці «Записи» у вашому особистому кабінеті додатку «Medcard24».