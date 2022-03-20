У Кременчуці можна записатися на прийом до вузьких спеціалістів-лікарів онлайн

На території лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» консультативно-діагностичний відділ почав вести запис на прийом до вузьких спеціалістів у режимі онлайн. Про це повідомила директорка лікарні Оксана Корлякова.
Щоб отримати консультацію лікаря у режимі онлайн за допомогою додатку Medcard24, зробіть наступне:
У розділі «Лікарі» наразі ви можете записатися на прийом до наступних спеціалістів:
Після того, як ви здійсните пошук, натисніть кнопку «Записатись до лікаря», щоб подивитись розклад та записатись на прийом.
На сторінці з розкладом лікаря ви можете обрати наступні види запису на прийом:
Оберіть той тип прийому, який вас цікавіть. Знайдіть у розкладі лікаря зручну для вас вільну дату, на яку ви би хотіли зробити запис на прийом. Зелений колір на полі вибору годин прийому означає, що запис можливий. Якщо ви бачите поле графіку прийому спеціаліста повністю червоного кольору, прийом на цей день вже повністю розпланований. Оберіть іншу вільну дату у розкладі лікаря.
У полі під розкладом детально опишіть мету вашого звернення до лікаря. Обравши найбільш зручну дату та час, натисніть кнопку «Записатись на прийом».
Ви побачите готовий талон на прийом. За потреби його можна роздрукувати, натиснувши кнопку «Роздрукувати талон».
Таким чином запис на прийом буде зроблено. Інформація про запис до лікаря відображається в розділі «План лікування» на вкладці «Записи» у вашому особистому кабінеті додатку «Medcard24».