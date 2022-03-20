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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Луганщині не залишилося жодного населеного пункту, який не постраждав би від орди

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 215

 

Рашисти «лднр» проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають навіть дідусів

На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від орди. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Наші міста тепер – багатоповерхові руїни, кожен район як з фільмів жахів. Родини залишилися без домівок. Луганщина залишилась без людей, - написав Гайдай у фейсбуці. - Дехто – вдруге переселенці. Орки занапастили 66 життів, а скільки досі лежать в місцях стрілянини... Скількох ми не можемо по-людськи поховати. Орда і орки - інакше не скажеш. Нелюди.

Доба на Луганщині пройшла вкрай напружено. Рашисти рівняли з землею Рубіжне та Попасну. Загинуло двоє янголяток віком приблизно один і п‘ять років та жінка. Ще двоє постраждало, з них одна дитина. ДСНС-ники врятували та евакуювали семеро людей, які потрапили під обстріли.

Під обстрілами вчора, 19 березня, протягом дня знаходилися міста всієї лінії Луганського фронту. Унаслідок потужних обстрілів у Сєвєродонецьку, Рубіжному пошкоджено близько 30 об’єктів, з них 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Без газу 23 населених пунктів повністю та 7 частково, загалом близько 35000 абонентів. Знеструмлено 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачів. 627 ТП відключено.

Обстріли на території Луганської області тривають. У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка. Рашисти «лднр» проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають навіть дідусів. У них завершують ресурси - отже, орки скоро видихнуться.

Наостанок, добрі новини - трьома гуманітарними коридорами з Луганщини евакуйовані 12,5 тисяч людей. За два дні спробуємо ще... - підсумував Сергій Гайдай.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Луганщина обстріли війна мобілізація вбивство
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