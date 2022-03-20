У Кременчуцькому районі все спокійно, а бізнес отримує великі преференції для відновлення роботи

Про ситуацію у районі за минулу добу та про нові преференції для бізнесу розповів очільник Кременчуцької РВА
Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. Диверсійно-розвідувальних груп у районі не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.
Олег Лєднік зауважив, що, незважаючи на поновлення із учорашнього дня торгівлі пивом та слабоалкогольними напоями, правопорушень, пов’язаних з цим, у Кременчуцькому районі не було.
На запитання щодо можливості для кременчужан відвідувати Свіштовське кладовище, він заявив, що поки є певні обмеження, пов’язані зі знаходженням режимного об’єкту у тому районі.
Олег Лєднік вчергове звернувся до усіх підприємців та керівників підприємств із закликом відновлювати свою роботу та заявив, що жодних заборон на роботу немає і ніяких дозволів для її відновлення не потрібно.
Він також нагадав, що урядом максимально спрощена процедура отримання кредитів для підприємців на суму до 60 млн грн під 0% ставку саме для того, щоб бізнес починав працювати та відроджувати країну.