У Кременчуцькому районі все спокійно, а бізнес отримує великі преференції для відновлення роботи

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 385

Про ситуацію у районі за минулу добу та про нові преференції для бізнесу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. Диверсійно-розвідувальних груп у районі не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.

Олег Лєднік зауважив, що, незважаючи на поновлення із учорашнього дня торгівлі пивом та слабоалкогольними напоями, правопорушень, пов’язаних з цим, у Кременчуцькому районі не було.

На запитання щодо можливості для кременчужан відвідувати Свіштовське кладовище, він заявив, що поки є певні обмеження, пов’язані зі знаходженням режимного об’єкту у тому районі.

Олег Лєднік вчергове звернувся до усіх підприємців та керівників підприємств із закликом відновлювати свою роботу та заявив, що жодних заборон на роботу немає і ніяких дозволів для її відновлення не потрібно.

- Більше того, урядом прийнято рішення щодо максимального спрощення роботи митниці. Буде застосовано декларативний принцип, без жодних паперів, з тим, щоб усе оформлення товару на митниці проходило протягом 15 хвилин, - пояснив Олег Лєднік.

Він також нагадав, що урядом максимально спрощена процедура отримання кредитів для підприємців на суму до 60 млн грн під 0% ставку саме для того, щоб бізнес починав працювати та відроджувати країну.

- У районі стартувала посівна. Аграрії забезпечені усім необхідним, щоб забезпечити продовольчу безпеку України. Ми їм у цьому всіляко допомагаємо, пояснив Олег Лєднік.