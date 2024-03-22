Електропостачання в області відновили усім споживачам — Полтаваобленерго

Станом на 12.33 усі споживачі Полтавської області підключені до електропостачання. Про це повідомляють у пресслужбі Полтаваобленерго.
Нагадаємо, цієї ночі Полтавська область потрапила під один з наймасованіших ракетних обстрілів росіян по території України. У Кременчуці та Кременчуцькому районі були введені аварійні відключення електроенергії.
Певний час у Кременчуці через відсутність електроенергії не працювали світлофори.
Також зранку у деяких районах Кременчука була відсутня вода. Станом на зараз водопостачання у споживачів відновлено.
Росіяни також атакували найбільшу гідроелектростанцію України — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, але загрози прориву немає. Однак по всій країні виникли перебої електропостачання.
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