Сьогодні, 22 березня, з 8.40, у Кременчуці через відсутність електропостачання у деяких споживачів відсутня холодна вода. Про це повідомили на сторінці служби допомоги мера кременчужанам у Фейсбуці.
Це пов’язано з зупинкою помпового обладнання централізованого водопостачання на теплових пунктах.
Води немає за такими адресами:
Додано:
Централізоване водопостачання відновлене.
Нагадаємо, що «Кременчукводоканал» отримав дизельний генератор від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (UNHCR).
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