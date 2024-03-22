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Кременчук, Споживач

У Кременчуці відновили централізоване водопостачання (оновлено)

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 273

 

Це пов'язано з зупинкою помпового обладнання централізованого водопостачання на теплових пунктах

Сьогодні, 22 березня, з 8.40, у Кременчуці через відсутність електропостачання у деяких споживачів відсутня холодна вода. Про це повідомили на сторінці служби допомоги мера кременчужанам у Фейсбуці.

Це пов’язано з зупинкою помпового обладнання централізованого водопостачання на теплових пунктах.

Води немає за такими адресами:

  • вул. Київська, 59-63;
  • пров. Княжий, 14, 16, 14А, 14Б;
  • вул. Вадима Пугачова,37;
  • квт. 297, 2-9;
  • квт 287 1, 14, 16, 19, 23, 24, 28;
  • вул. Мрії 2А-22;
  • вул. Володимира Великого,72;
  • просп. Лесі Українки, 61/2 — 71.

Додано:

Централізоване водопостачання відновлене.

Нагадаємо, що «Кременчукводоканал» отримав дизельний генератор від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (UNHCR).

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Автор: Дарія Згура
Теги: вода холодна вода відсутня вода
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