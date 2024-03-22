На благоустрій у Кременчуцькій громаді та ремонт пам’ятників виділяють понад 400 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 199

На організацію благоустрою у Кременчуцькій громаді, на ремонт пам’ятників і пам’ятних знаків місцева влада виділяє 428 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 22 березня.

Відомо, що гроші отримає департамент житлово-комунального господарства. Кошти виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської громади.

Нагадаємо, на початку березня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» скасувало тендери на закупку дерев, кущів та однорічних квітів. Загальна сума двох угод складала понад 4,5 млн грн.