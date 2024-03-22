Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

На благоустрій у Кременчуцькій громаді та ремонт пам’ятників виділяють понад 400 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 199

 

Кошти виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської громади

На організацію благоустрою у Кременчуцькій громаді, на ремонт пам’ятників і пам’ятних знаків місцева влада виділяє 428 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 22 березня.

Відомо, що гроші отримає департамент житлово-комунального господарства. Кошти виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської громади.

Нагадаємо, на початку березня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» скасувало тендери на закупку дерев, кущів та однорічних квітів. Загальна сума двох угод складала понад 4,5 млн грн. 

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці на благоустрій пішохідного переходу в парку Миру витратили 403 тисячі грн

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Благоустрій Кременчука пам’ятник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх