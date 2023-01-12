Щеплення БЦЖ: коли загоїться місце уколу

Багатьох батьків хвилює питання, коли у їхнього малюка загоїться місце уколу вакциною БЦЖ. На це питання відповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.
Через 1-6 тижнів на місці щеплення утворюється невелика папула — пляма червоного кольору, яка дещо виступає над поверхнею шкіри. Вона загоюється через кілька тижнів.
Через 6-12 тижнів на місці папули може утворитися мокнуча виразка невеликих розмірів. Загоюватися виразка може протягом трьох місяців. Після чого на місці уколу залишиться невеликий рубчик. Це нормально.
Поки не загоїлося місце щеплення не можна:
За 2-4 місяці після щеплення можуть збільшитися лімфатичні вузли (їх можна промацати) під пахвою або над ключицями. Зазвичай це проходить самостійно без лікування.
Раніше ми писали, чому важливо вакцинувати дитину проти менінгококів якомога раніше.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер