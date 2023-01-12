Щеплення БЦЖ: коли загоїться місце уколу

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 110

Чи варто хвилюватися, якщо у дитинки збільшилися лімфовузли

Багатьох батьків хвилює питання, коли у їхнього малюка загоїться місце уколу вакциною БЦЖ. На це питання відповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Через 1-6 тижнів на місці щеплення утворюється невелика папула — пляма червоного кольору, яка дещо виступає над поверхнею шкіри. Вона загоюється через кілька тижнів.

Через 6-12 тижнів на місці папули може утворитися мокнуча виразка невеликих розмірів. Загоюватися виразка може протягом трьох місяців. Після чого на місці уколу залишиться невеликий рубчик. Це нормально.

Поки не загоїлося місце щеплення не можна:

робити масаж руки дитини;

наносити крем або мазь на місце щеплення;

накладати на місце щеплення пластир;

видаляти або чесати скоринку.

За 2-4 місяці після щеплення можуть збільшитися лімфатичні вузли (їх можна промацати) під пахвою або над ключицями. Зазвичай це проходить самостійно без лікування.

- У дуже рідкісних випадках збільшений лімфовузол запалюється, що вимагає медичного втручання. Якщо вас щось непокоїть у самопочутті дитини, зверніться до лікаря. Повідомте про те, що сталося, вкажіть дату і час щеплення, - зауважили у МОЗ.

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