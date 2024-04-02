Як у 2023 році змінилися доходи директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи та його дружини

Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа опублікував свою декларацію за 2023 рік, і ми вирішили проаналізувати, як змінилися доходи його родини у порівнянні з 2022 роком.
У 2023 році головний медик міста за основним місцем роботи у департаменті заробив на 10 712 грн менше: 344 021 грн проти 354 733 грн за 2022 рік. Робіт за сумісництвом у звітний період у нього не було.
Дохід його дружини Ірини Середи, яка також працює у сфері охорони здоров’я міста, навпаки зріс — на 23 191 грн.
У 2023 році вона отримала:
Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» проаналізував, які доходи та майно у 2022 році задекларували директори кременчуцьких лікарень.
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