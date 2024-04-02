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Кременчук, Здоров'я, Гроші

Як у 2023 році змінилися доходи директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи та його дружини

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 333

 

Порівнюємо з 2022 роком

Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа опублікував свою декларацію за 2023 рік, і ми вирішили проаналізувати, як змінилися доходи його родини у порівнянні з 2022 роком.

Скільки у 2022 році заробили директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа та його дружина

У 2023 році головний медик міста за основним місцем роботи у департаменті заробив на 10 712 грн менше: 344 021 грн проти 354 733 грн за 2022 рік. Робіт за сумісництвом у звітний період у нього не було.

Дохід його дружини Ірини Середи, яка також працює у сфері охорони здоров’я міста, навпаки зріс — на 23 191 грн.

У 2023 році вона отримала:

  • за основним місцем роботи у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» — 608 478 грн (на 199 222 грн більше, ніж у 2022 році, тоді було 409 256 грн);
  • за сумісництвом у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» — 58 420 грн (на 58 628 грн менше, ніж у 2022 році, тоді — 117 048 грн);
  • у 2023 році у неї не було доходу від заняття підприємницькою діяльністю (у 2022 році він становив 117 403 гривень).

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» проаналізував, які доходи та майно у 2022 році задекларували директори кременчуцьких лікарень.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: декларація Максим Середа доходи
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