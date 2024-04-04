Кошторис будівництва колектора на вулиці Руфа у Кременчуці перевірять обласні аудитори

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Учора, 3 квітня, очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін зібрав на нараду представників Кременчука та області, аби знайти шляхи завершення будівництва колектору на вулиці Юрія Руфа. На нараді у Полтавській військовій адміністрації була присутня кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

За словами мера міста Віталія Малецького, у 2022 році було вирішено розбити ремонт колектора на три ділянки.

— Колектор було розбито на три ділянки. Було зроблено два транші субвенції. 30 млн та 15 млн для виконання робіт. Перша ділянка на сьогодні майже завершена. Є питання благоустрою. На третій ділянці завершено роботи на 90%. Друга ділянка тільки розпочата. Було виділено 45 млн грн з обласного бюджету 15 млн грн з міського бюджету, — зазначив Віталій Малецький.

Мер міста зазначив, що з підрядником, який ремонтував першу ділянку нині тривають суди.

— Перші підрядники вважають, що ми їм недоплатили 4 млн гривень, в суд пішли, — розповів Віталій Малецький.

Як стало відомо, по першій та третій ділянці не були розроблені проєкти. Роботи проводилися терміново. Їх проведення ініціювали по кошторисній документації через аварійний стан колектора. На сьогодні для завершення ремонту колектора необхідно 19 млн грн. Як місто планує фінансувати завершення будівництва запитав мера очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін:

— Яку кількість грошей будете виділяти з міського бюджету?

— У нас була схема, що 60 млн давала область, а 15 — місто, — зазначив Віталій Малецький.

— Нас така пропорція не влаштовує, — заперечив Філіп Пронін.

— Ну давайте 1 до 3, — відповів Віталій Малецький.

За словами мера міста, на ремонт вулиці з асфальтування потрібно витратити до 30 млн грн.

— Благоустрій — це міські питання, які мають міські ради вирішувати самостійно, — заперечив начальник Полтавської ОВА.

За словами Філіпа Проніна, в області планують провести комплексний аудит довготривалого будівництва.

— Почнемо з самого початку. З «Прозорості та підзвітності». Перевіримо проєктно-кошторисну документацію, щоб ми були впевнені у доцільності витрачених коштів. По підряднику теж треба перевірити, — сказав Філіп Пронін.

Очільник Полтавської військової адміністрації поцікавився, чому до проведення ремонту місто не залучило донорів. На що Віталій Малецький повідомив, що на цьому етапі це вже неможливо.

— Ми зараз у такій стадії, що роботи майже виконані. Донори на об'єкт, у якого є «беграунд» не зайдуть, адже є судове рішення, — розповів мер міста.

«Кременчуцький Телеграф» запитав у Віталія Малецького, суттєву різницю вартості ремонту двох підрядників.

— Перша та третя ділянка робилися за іншою технологією. Друга ділянка робиться абсолютно інакше. Наша ініціатива була, з попереднім підрядником більше не працювати. На другу ділянку прийшла інша компанія після проведення прозорого тендеру. Вартість робіт суттєво зменшилася, — розповів градоначальник.

Невідомі терміни виконання робіт, запитали журналісти у Віталія Малецького?

— Ми переносили терміни завершення вже кілька разів, я думаю, що до кінця цього кварталу підрядник першу та третю ділянки закінчить. І по другій ділянці до початку липня ми завершимо цю роботу, — повідомив мер міста.

Нагадаємо, колектор визнали аварійним з 2010 року. Роботи розпочалися з кінця 2022 року. Кошти на виконання ремонтних робіт виділили з міського та обласного бюджетів.