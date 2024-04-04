Кошторис будівництва колектора на вулиці Руфа у Кременчуці перевірять обласні аудитори

У стінах Полтавської ОВА розглянути шляхи завершення будівництва. Питання на контроль взяв очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін
Учора, 3 квітня, очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін зібрав на нараду представників Кременчука та області, аби знайти шляхи завершення будівництва колектору на вулиці Юрія Руфа. На нараді у Полтавській військовій адміністрації була присутня кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
За словами мера міста Віталія Малецького, у 2022 році було вирішено розбити ремонт колектора на три ділянки.
Мер міста зазначив, що з підрядником, який ремонтував першу ділянку нині тривають суди.
Як стало відомо, по першій та третій ділянці не були розроблені проєкти. Роботи проводилися терміново. Їх проведення ініціювали по кошторисній документації через аварійний стан колектора. На сьогодні для завершення ремонту колектора необхідно 19 млн грн. Як місто планує фінансувати завершення будівництва запитав мера очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін:
За словами мера міста, на ремонт вулиці з асфальтування потрібно витратити до 30 млн грн.
За словами Філіпа Проніна, в області планують провести комплексний аудит довготривалого будівництва.
Очільник Полтавської військової адміністрації поцікавився, чому до проведення ремонту місто не залучило донорів. На що Віталій Малецький повідомив, що на цьому етапі це вже неможливо.
«Кременчуцький Телеграф» запитав у Віталія Малецького, суттєву різницю вартості ремонту двох підрядників.
Невідомі терміни виконання робіт, запитали журналісти у Віталія Малецького?
Нагадаємо, колектор визнали аварійним з 2010 року. Роботи розпочалися з кінця 2022 року. Кошти на виконання ремонтних робіт виділили з міського та обласного бюджетів.
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