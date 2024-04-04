Під Полтавою невідомі стріляли в собак — поліція порушила кримінальне провадження

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 311

Небайдужі відвезли пса до ветеринарної клініки, де його зараз лікують

Поблизу Полтави 1 квітня невідома особа стріляла в собак. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію також написала жінка, яка собаку знайшла. Вона говорить, що собак було четверо, один забіг до неї у двір і сховався. Де поділися інші троє — невідомо.

Пораненого пса жінка відвезла до ветеринарної клініки, де його наразі лікують.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Невідомому, який стріляв у тварин, загрожує до 3 років обмеження волі або ув'язнення.

Наразі правоохоронці розшукують правопорушника та звертається до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про подію, повідомити її до поліції.

Нагадаємо, у січні у Кременчуці поліція та місцеві мешканці допомогли собаці знайти господарку.



