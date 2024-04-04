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Кременчук, Гроші

На ремонт укриття у гімназії №2 додатково виділяють 200 тисяч гривень

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 126

 

Фінансуватимуть роботи орієнтовно у вересні-жовтні цього року

На завершення ремонту в укритті гімназії №2 кременчуцька влада планує виділити додатково 200 тисяч гривень. Гроші підуть на облаштування частини відмостки будівлі школи. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчука 4 квітня.

Фінансуватимуть роботи орієнтовно у вересні-жовтні цього року, додав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Нагадаємо, 18 лютого суд в Полтаві дозволив слідчим оглянути приміщення гімназії №2. За даними правоохоронців, посадові особи школи, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії.

До актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат внесли неправдиві відомості, вказано в ухвалі суду. Віталій Малецький розповів, що ремонт укриття у школі досі триває — роботи місто оплачує вже по факту їх виконання. 

У червні на реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень.

ПО ТЕМІ:

Укриття у Кременчуцькій гімназії №2 — одне з найдорожчих в місті: влада пояснила, чому так

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: гімназія № 2 укриття ремонт
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