Дзюдоїсти з Горішніх Плавнів гідно виступили на Чемпіонаті України

Участь у змаганнях узяли понад 340 спортсменів із 20 регіонів України: боролися за нагороди у 14 вагових категоріях
Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок у віці до 21 року відбувся в Києві 14 березня. Участь у змаганнях узяли понад 340 спортсменів із 20 регіонів України: боролися за нагороди у 14 вагових категоріях. Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
Обидва спортсмени з Горішніх Плавнів — представники обласної Школи вищої спортивної майстерності. Вихованець ОДЮСШ «Олімпійські надії» Ярослав Омельченко змагався у ваговій категорії +100 кг, у якій виступали 12 спортсменів. Він провів чотири бої.
Зараз 18-річний Ярослав Омельченко готується до міжнародних стартів, на яких, за словами тренера, потрібно «показати результат», аби потрапити на чемпіонати Європи та світу. Спочатку збір пройде в Угорщині, а перший Кубок Європи відбудеться в Польщі у квітні. 18-річна вихованка спортивного клубу Grizzly (ДЮСШ No 1) Єлизавета Ізосімова виборола срібну медаль чемпіонату, також провівши чотири бої. Виступала у ваговій категорії 63 кг, впевнено вийшла до фіналу.
Раніше, як зауважив Андрій Бурдун, у його вихованки було не менше ніж десять зустрічей із Христиною Опанасенко на різноманітних зборах, і зазвичай дзюдоїстка з Горішніх Плавнів виходила переможницею. Як і Ярослав Омельченко, Єлизавета Ізосімова зараз готується до міжнародних стартів.
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