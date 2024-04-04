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Спорт

Дзюдоїсти з Горішніх Плавнів гідно виступили на Чемпіонаті України

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 109

Участь у змаганнях узяли понад 340 спортсменів із 20 регіонів України: боролися за нагороди у 14 вагових категоріях

Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок у віці до 21 року відбувся в Києві 14 березня. Участь у змаганнях узяли понад 340 спортсменів із 20 регіонів України: боролися за нагороди у 14 вагових категоріях. Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Обидва спортсмени з Горішніх Плавнів — представники обласної Школи вищої спортивної майстерності. Вихованець ОДЮСШ «Олімпійські надії» Ярослав Омельченко змагався у ваговій категорії +100 кг, у якій виступали 12 спортсменів. Він провів чотири бої.

«Молодець, але міг би краще, — зауважив тренер ДЮСШ «Олімпійські надії» Олександр Ємченко. — Програв супернику з Києва Федору Ярошенку, якого неодноразово перемагав, зокрема, пару років тому на кадетському чемпіонаті України».

Зараз 18-річний Ярослав Омельченко готується до міжнародних стартів, на яких, за словами тренера, потрібно «показати результат», аби потрапити на чемпіонати Європи та світу. Спочатку збір пройде в Угорщині, а перший Кубок Європи відбудеться в Польщі у квітні. 18-річна вихованка спортивного клубу Grizzly (ДЮСШ No 1) Єлизавета Ізосімова виборола срібну медаль чемпіонату, також провівши чотири бої. Виступала у ваговій категорії 63 кг, впевнено вийшла до фіналу.

«У фіналі перемогла минулорічна призерка чемпіонату Європи Христина Опанасенко із Чернігівської області, — розповів тренер ДЮСШ № 1 Андрій Бурдун. — Загалом я вважаю, що Ліза сильніша, але стався прикрий випадок — через травмовану ногу у фінальному двобої вона не змогла дотримуватися настанов, які їй були надані».

Раніше, як зауважив Андрій Бурдун, у його вихованки було не менше ніж десять зустрічей із Христиною Опанасенко на різноманітних зборах, і зазвичай дзюдоїстка з Горішніх Плавнів виходила переможницею. Як і Ярослав Омельченко, Єлизавета Ізосімова зараз готується до міжнародних стартів.

«Хто покаже себе краще — Христина Опанасенко чи наша спортсменка — виступатиме у складі збірної України на чемпіонаті Європи», — підсумував Андрій Бурдун.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: «Хроніки тижня»
Теги: дзюдо Горішні Плавні
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