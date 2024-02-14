У Горішніх Плавнях відбулась відкрита першість ДЮСШ № 1 з дзюдо

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 84 Партнерський проєкт

Змагання відбулися 3 лютого серед учасників 2011-2012, 2013-2014 років народження, повідомили в спортивній школі. Крім дзюдоїстів із Горішніх Плавнів у них взяли участь понад 150 спортсменів із Кременчука, Полтави, Світловодська, Карлівки.

Переможцями серед вихованців ДЮСШ No 1 стали Денис Курманов, Арина Новак, Данііл Козак, Іван Максімов. Другі місця посіли Богдан Федоренко, Іван Новохатько, Ернест Батін, Єлизавета Топчий, Ігор Терещенко, Володимир Удовиченко, Поліна Бодюл. На третьому — Володимир Наумов, Іван-Давид Громов, Олександр Чмирков, Георгій Копитін, Олександр Копитін, Єгор Дімітрієнко, Тимофій Супрун, Микита Ісенко, Марія Миронова, Катерина Панченко та Кирило Завалій.

«Усі хлопці та дівчата — молодці! Показали гарний результат, — підкреслив тренер ДЮСШ No 1 Андрій Бурдун. — Завдяки спонсорам змагань команди отримали солодкі подарунки».

Як розповів головний суддя змагань, тренер ДЮСШ № 1 Олександр Федоренко, турнір відбувся за підтримки громадської організації «Міська організація дзюдо «Лікург» та благодійників. Також він подякував спонсорам та друзям — Вікторії Гребенюк та Наталії Кривчун за допомогу в проведенні змагань.

Тренер обласної ДЮСШ «Олімпійсь­кі надії» Олександр Ємченко в коментарі «Хронікам тижня» наголосив, що «суперники були гідні, але наші дзюдоїсти продемонстрували гарну боротьбу».

Переможцями серед його вихованців стали Ярослав Шемет та Максим Яцина. На другому місці — Марина Маніцина, на третьому — Сергій Довбищенко та Святослав Косолап. Тренери зазначають, що скоро мають відбутися відповідальні старти — за їхніми результатами будуть визначені спортсмени, які увійдуть до збірної України. Дзюдоїсти зі спортивних шкіл Горішніх Плавнів уже розпочали підготовку до змагань.