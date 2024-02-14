«Залишиться у серці як хороша та добра людина»: Кременчук попрощався із захисником Сергієм Гавриловим

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Сьогодні, 14 лютого, в останню путь кременчужани провели Сергія Гаврилова. 58-річний воїн народився у Кременчуці, де й працював до мобілізації. Друзі полеглого згадують, що був чоловік надзвичайно життєлюбною людиною.

— Ми жили з ним в одному районі, разом працювали на колісному заводі, так і роззнайомилися. Працював токарем, був фахівцем у токарних справах. Він був веселим, завжди у гарному настрої, дуже позитивна людина. Любив спорт, грав у теніс. Мобілізували його з роботи — так і дізнався, що пішов на війну. Коли був на війні, знайомі з ним зв’язувалися. З ним важко було зв’язатися, бо частої змоги виходити на зв’язок у нього не було. Залишиться у серці як хороша та добра людина, — каже товариш захисника Сергій.

6 лютого 2023 року Сергія мобілізували. Служив чоловік на посаді інспектора прикордонної служби, навідника групи станкових протитанкових гранатометів, прикордонної протитанкової застави швидкого реагування.

— Обіймав посаду інспектора прикордонної служби, навідника групи станкових протитанкових гранатометів, прикордонної протитанкової застави швидкого реагування. Помер 6 лютого у районі села Подоли, Куп’янського району Харківської області від тяжкої хвороби. Вічна пам’ять українському воїну-герою, який стояв на захисті Батьківщини, — каже військовослужбовець з позивним Лиман.

Побратими воїна на прощання приїхати не змогли, за словами Лимана, на їх напрямку нині тривають бої. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі.