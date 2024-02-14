Де кременчужани можуть безкоштовно здати аналізи на гормони щитоподібної залози

Кременчужани можуть безкоштовно здати аналізи на гормони щитоподібної залози. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Скористатися послугою містяни можуть у трьох лікарнях Кременчука. Для цього необхідно мати лише електронне направлення від лікаря-ендокринолога.
Консультативно-діагностичний центр лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»:
Комунальне медичне підприємство «Лікарня Придніпровська»:
Кременчуцька міська лікарня планового лікування:
Також у Кременчуцькому перинатальному центрі вагітні жінки під час першого та другого триместру вагітності можуть безкоштовно зробити скринінг індивідуального ризику по хромосомній аномалії плода та гормони вагітності. Для цього необхідно мати електронне направлення лікаря акушера-гінеколога. Пройти обстеження можна за адресою: вул. Майора Борищака, б. 20/3, каб. 14 (2 поверх), з 8.00 до 10.00, щоденно, окрім суботи та неділі, за попереднім записом за телефоном: 75-86-06.
Нагадаємо, Кременчуцький перинатальний центр кличе майбутніх мам на екскурсію до пологового відділення.
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