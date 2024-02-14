Де кременчужани можуть безкоштовно здати аналізи на гормони щитоподібної залози

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 284

Такі послуги пропонують три місцеві лікарні

Кременчужани можуть безкоштовно здати аналізи на гормони щитоподібної залози. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Скористатися послугою містяни можуть у трьох лікарнях Кременчука. Для цього необхідно мати лише електронне направлення від лікаря-ендокринолога.

Лікарні, де можна здати безкоштовні аналізи на гормони

Консультативно-діагностичний центр лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»:

вул. Лесі Українки, 80, каб. 313, з 8.00 до 10.00, щоденно, окрім суботи та неділі;

вул. Лікаря Парнети, 2, каб. 18, з 8.00 до 10.00, щоденно, окрім суботи та неділі.

Комунальне медичне підприємство «Лікарня Придніпровська»:

пров. Павлівський, ¼ (перший поверх, кабінет денного стаціонару), з 8.00 до 10.00, вівторок і четвер.

Кременчуцька міська лікарня планового лікування:

проспект Полтавський, 40, каб. 406 (клініко-діагностична лабораторія, четвертий поверх), з 08.30 до 10.00 год, вівторок і четвер , за попереднім записом за телефоном: 0736620384.

Також у Кременчуцькому перинатальному центрі вагітні жінки під час першого та другого триместру вагітності можуть безкоштовно зробити скринінг індивідуального ризику по хромосомній аномалії плода та гормони вагітності. Для цього необхідно мати електронне направлення лікаря акушера-гінеколога. Пройти обстеження можна за адресою: вул. Майора Борищака, б. 20/3, каб. 14 (2 поверх), з 8.00 до 10.00, щоденно, окрім суботи та неділі, за попереднім записом за телефоном: 75-86-06.

Нагадаємо, Кременчуцький перинатальний центр кличе майбутніх мам на екскурсію до пологового відділення.