Кременчуцький перинатальний центр кличе на екскурсію майбутніх породіль

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Захід проходитиме 14 лютого об 11.00 у приймальному відділенні акушерського корпусу, на вулиці Майора Борищака, 20/3

Майбутніх матерів запрошують на екскурсію до пологового відділення Кременчуцького перинатального центру. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Захід проходитиме 14 лютого об 11.00 у приймальному відділенні акушерського корпусу, на вулиці Майора Борищака, 20/3.

Екскурсія відбудеться за умови відсутності повітряної тривоги.

Обов’язково треба мати з собою бахіли.

Записатися можна за номером телефона: 097-308-85-11.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому перинатальному центрі надають безкоштовне лікування в рамках послуги «Обстеження за 3 години».



