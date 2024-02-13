Кременчуцький перинатальний центр кличе на екскурсію майбутніх породіль

Захід проходитиме 14 лютого об 11.00 у приймальному відділенні акушерського корпусу, на вулиці Майора Борищака, 20/3
Майбутніх матерів запрошують на екскурсію до пологового відділення Кременчуцького перинатального центру. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Захід проходитиме 14 лютого об 11.00 у приймальному відділенні акушерського корпусу, на вулиці Майора Борищака, 20/3.
Екскурсія відбудеться за умови відсутності повітряної тривоги.
Обов’язково треба мати з собою бахіли.
Записатися можна за номером телефона: 097-308-85-11.
Нагадаємо, що у Кременчуцькому перинатальному центрі надають безкоштовне лікування в рамках послуги «Обстеження за 3 години».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.