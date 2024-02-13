Комунальники Горішніх Плавнів дбають про красу та благоустрій міста

Узимку спеціалісти дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів виконують значний обсяг робіт, спрямований на утримання та збереження в належному стані зелених насаджень на всій території громади.
Для виконання великої за обсягом роботи були задіяні працівники та спеціальна техніка КП. Було враховано, що хвойні рослини — відомі «сонцелюби», зауважила фахівчиня. Вони можуть рости і в легкій півтіні, але небажано розташовувати рослини на повністю позбавлених сонячного світла ділянках. Крім того, там досить пухкий, зволожений ґрунт — легкі супіски.
Протягом двох зимових місяців, вказала вона, на закріплених територіях працівники дільниці озеленення і благоустрою допомагали розчищати території від снігу, посипати піском пішохідні переходи й доріжки на вулицях, у скверах і парках. Також у період великого снігопаду довелося струшувати
сніг із хвойних дерев: туй, ялівців, ялинок, щоб убезпечити їх від розвитку грибкових захворювань і активізації шкідників.
Тривають роботи з омолоджувальної та санітарної обрізки дерев, формування крон. Їх виконують із використанням автопідйомника. Такі роботи вже виконані на вулицях Космонавтів, Строни, Гірників, Миру, Портовій, в районі паркового озера. Також проводиться видалення сухостою та аварійних рослин за заявками мешканців громади.
Також працівники дільниці озеленення й благоустрою виконували роботи з розчищення ділянок навколишнього лісу від сухостою та повалених дерев.
Частково видалені сухі гілки та аварійні дерева в зоні паркового озера. Розпочалися роботи із впорядкування клумб у районі одного з будинків по проспекту Героїв Дніпра, ДРАЦСу, ЦНАПу. За умов теплої погоди відповідні роботи будуть відбуватися далі по проспекту Героїв Дніпра та вул. Добровольського.
Також проводиться «чищення» туй та ялівців.
Обрізані гілки, зібране сміття системно вивозять із вулиць міста. Усі роботи щодо прибирання снігу, автобусних зупинок, обрізки дерев, вивезення твердих побутових відходів, зазначила начальниця дільниці, також виконувалися в Дмитрівському та Східному старостинських округах.
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