Комунальники Горішніх Плавнів дбають про красу та благоустрій міста

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Узимку спеціалісти дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів виконують значний обсяг робіт, спрямований на утримання та збереження в належному стані зелених насаджень на всій території громади.

«Ми завершили пересаджування 150 сосен із кореневою земляною грудкою в районі паркового озера. Тобто дотримуючись усіх етапів технології пересадки хвойних дерев в зимовий час, щоб вони прижилися без шкоди для свого здоров’я. Саджанці брали в лісовій зоні і пересаджували протягом грудня-січня», — розповіла газеті «Хроніки тижня» начальниця підрозділу Юлія Гаврилюк.

Для виконання великої за обсягом роботи були задіяні працівники та спеціальна техніка КП. Було враховано, що хвойні рослини — відомі «сонцелюби», зауважила фахівчиня. Вони можуть рости і в легкій півтіні, але небажано розташовувати рослини на повністю позбавлених сонячного світла ділянках. Крім того, там досить пухкий, зволожений ґрунт — легкі супіски.

«Ми дотримались усіх «вимог» сосен. З настанням весни будемо ретельно доглядати за ними, щоб виростити прекрасні деревця, які будуть дарувати радість цілий рік», — наголосила очільниця дільниці.

Протягом двох зимових місяців, вказала вона, на закріплених територіях працівники дільниці озеленення і благоустрою допомагали розчищати території від снігу, посипати піском пішохідні переходи й доріжки на вулицях, у скверах і парках. Також у період великого снігопаду довелося струшувати

сніг із хвойних дерев: туй, ялівців, ялинок, щоб убезпечити їх від розвитку грибкових захворювань і активізації шкідників.

Тривають роботи з омолоджувальної та санітарної обрізки дерев, формування крон. Їх виконують із використанням автопідйомника. Такі роботи вже виконані на вулицях Космонавтів, Строни, Гірників, Миру, Портовій, в районі паркового озера. Також проводиться видалення сухостою та аварійних рослин за заявками мешканців громади.

Також працівники дільниці озеленення й благоустрою виконували роботи з розчищення ділянок навколишнього лісу від сухостою та повалених дерев.

«Такі дерева стають небезпечними для людей та інших дерев, стають «будинком» для паразитів, цвілі і грибків, не дають сонячному світлу проникати на землю, тим самим заважаючи нормальному росту інших молодих рослин, а ще псують вигляд лісу», — пояснила начальниця дільниці.

Частково видалені сухі гілки та аварійні дерева в зоні паркового озера. Розпочалися роботи із впорядкування клумб у районі одного з будинків по проспекту Героїв Дніпра, ДРАЦСу, ЦНАПу. За умов теплої погоди відповідні роботи будуть відбуватися далі по проспекту Героїв Дніпра та вул. Добровольського.

«Вигрібатиметься опале листя, збиратимуться камінці, дрібні сухі опалі гілки з дерев і чагарників і таке інше. До того ж розкривають багаторічні квіти, які утеплювали на зиму: крокуси, первоцвіти», — вказала Юлія Гаврилюк.

Також проводиться «чищення» туй та ялівців.

«Ми їх розв’язуємо, вичищаємо стару хвою і виконуємо фігурну стрижку крони вічнозелених рослин. Після цього проводимо обв’язування хвойних деревець», — пояснила Юлія Гаврилюк.

Обрізані гілки, зібране сміття системно вивозять із вулиць міста. Усі роботи щодо прибирання снігу, автобусних зупинок, обрізки дерев, вивезення твердих побутових відходів, зазначила начальниця дільниці, також виконувалися в Дмитрівському та Східному старостинських округах.