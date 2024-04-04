«Ми боремося з ІПСО, як партійці»: кременчуцький нардеп від партії «Слуга народу» Мовчан про випуск газет

Вчора, 21:02 Переглядів: 190

Наприкінці березня у Кременчуці почали ширити партійні газети «Слуги народу». Одна з головних цілей їх розповсюдження — це боротьба з дезінформацією, яка зараз шириться навколо партії та зокрема самого президента України Володимира Зеленського. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник Кременчуцької районної організації партії «Слуга народу», народний депутат України Олексій Мовчан.

Він додає, що «партія виконує блок, який пов’язаний з інформаційною політикою, тобто протидія пропаганді».

— Я також отримую деякі (завдання — ред.), наприклад: «Росіяни будуть розповсюджувати отакий пропагандистський меседж. Ви маєте через свої партійні комунікаційні канали й особисті, наприклад, розвінчувати її». Наприклад, про нелегітимність Зеленського. Це є один із інструментів контрпропаганди. Тобто ми боремося з ІПСО, як партійці, — коментує Олексій Мовчан.

Газета спрямована на аудиторію, «яка сьогодні не має доступу до соціальних медіа або має, і вона чутлива. Наприклад, є старше населення», додає народний депутат.

Загалом кількість примірників, які отримує район, може відрізнятись, зазначає керівник організації. У середньому це 5-7 тисяч газет. Тираж розповсюджується двома способами — через районний штаб та інші системи логістики, «це може бути доставка, це може бути Укрпошта». За останній варіант, як керівник районної організації, Олексій Мовчан не відповідає.