У Кременчуці почали поширювати партійні газети від «Слуги народу»

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 114 Коментарів: 1

Вартість тиражу може варіюватися приблизно від понад 120 до понад 131 тисячі гривні

У кременчуцьких поштових скриньках почали розповсюджувати газети від партії «Слуга народу». Відповідні фото примірника надіслали місцеві мешканці до редакції «Кременчуцького Телеграфа» 22 березня.

Газета випускається кольоровою на 8 сторінок. Її наклад — 87 тисяч 400 примірників, до друку підписали 19 лютого 2024 року. Отримати газету можна безкоштовно, але чиїм коштом вона випускається та розповсюджується — у примірнику не вказали, як і вартість самого тиражу. «Кременчуцький ТелеграфЪ» намагається отримати коментар від Кременчуцької організації партії «Слуга народу» щодо розповсюдження газет на території району.

Втім, за розрахунками однієї з українських типографій, вартість тиражу з аналогічними характеристиками примірника від «слуг» може варіюватися приблизно від понад 120 до понад 131 тисячі гривні. Скільки коштує розповсюдження газети — вирахувати майже неможливо.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також намагається зв’язатись з типографією «Український газетний синдикат», де друкується газета. Відомо, що політична партія «Слуга народу» з Києва зареєструвала всеукраїнську щомісячну газету з однойменною назвою, яка публікується державною мовою, 29 лютого цього року.