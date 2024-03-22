Квіз «КреАктивний Шевченко» відбувся у Горішніх Плавнях

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Минулого тижня в Горішніх Плавнях вперше відбувся квіз «КреАктивний Шевченко». Участь в інтелектуальній грі взяли учні та педагоги зі шкіл громади

6 березня в культурному центрі центральної міської бібліотеки відбувся квіз «КреАктивний Шевченко», присвячений 210-річчю від дня народження Кобзаря. Участь в інтелектуальній грі взяли сім команд у складі учнів та вчителів шкіл територіальної громади. У кожній команді було по шість учасників: два вчителі, по два учні дев’ятого й десятого класів.

Квіз — це гра, яка сприяє розвитку мозку та розширенню знань. Вона поєднує в собі навчання та розвагу, дозволяючи учасникам випробувати свої знання та здібності», — пояснила директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників, організаторка й ведуча заходу Ірина Горобченко. У квізі, зазначила вона, перемагає «не той, хто більше знає, а той, хто має навички логічного, аналітичного мислення, комунікації, швидку реакцію, пам’ять і вміння працювати в команді».

Гра складалася із семи тематичних раундів, із них шість — це власне квіз, а сьомий — гра «12 кроків до Кобзаря» у форматі «Що? Де? Коли?». У кожному із шести раундів квізу правильна відповідь оцінювалася одним балом, а в останньому — двома. Задля того, щоб учасники бачили свій прогрес, журі надавало проміжні результати раундів. Як зауважила Ірина Горобченко, учасники заздалегідь не готувалися до квізу і грали в нього вперше.

Слово quiz — англійського походження, має кілька варіантів перекладу. Найбільш поширені: вікторина, опитування, але основне значення — тестування аудиторії. Quiz — це гра, в якій учасники відповідають на питання, що стосуються різних конкретних тем, таких як наука, історія, мистецтво, спорт і багато інших. Учасники вимірюють свої знання та здібності, конкуруючи з іншими гравцями або командами.

«Учителі не домінували над дітьми. Усі були членами своїх команд, капітанами яких були школярі», — наголосила організаторка.

Гра розпочалася з презентації команд: «Шевченкові музи» (школа № 4), «Патріоти» (школа № 5), «Лілея» (школа № 1), «За межами шаблону» (школа № 3), «Шевченкові нащадки» (школа № 6), «Незламні» (Дмитрівська ЗОШ)), «Патріотичні леви» (школа No 2). Відбулися шість раундів інтелектуальної гри: «Лексикон Шевченка», «Шевченківські місця в Україні», «Асоціативна поезія», «Жіночі імена в поезії Шевченка», «Картинна галерея», «Він же – пам’ятник». У кожному з них були відповідні завдання для учасників. Зокрема, у раунді «Асоціативна поезія» треба було назвати твори Тараса Шевченка, які були зашифровані у вигляді картинок, а в «Картинній галереї» — відшукати його роботи на виставці картин. У грі «12 кроків до Кобзаря» учасники давали відповідь на 12 питань. Усі завдання квізу, вказала Ірина Горобченко, були спрямовані на поглиблення знань школярів про творчість Кобзаря, на допомогу в підготовці старших учнів до складання національного мультипредметного тесту.

За підсумками гри перше місце за кількістю балів виборола команда «Патріоти» зі школи № 5. На другому — команда Дмитрівської ЗОШ «Незламні». І на третьому — команда школи № 3 «За межами шаблону». Учасники розповіли «Хронікам тижня», що дуже задоволені участю у грі, присвяченій творчості Тараса Шевченка.

«Хоча деякі питання вікторини були дуже складними, проте було цікаво. Щоб дати правильну відповідь, потрібно було логічно мислити, мати знання з географії», — зазначила учениця десятого класу ЗОШ № 6 Вікторія Букатіна.

А десятикласниця Софія Ващенко, капітан команди «Шевченкові нащадки» з цієї ж школи, висловила впевненість, що командна гра вдалася.

«Усі співпрацювали для ефективного досягнення спільної мети — виконання завдання. Я впевнена, що було б цікаво перевірити у такий спосіб свої знання з історії, географії», — підсумувала вона.