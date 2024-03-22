На Полтавщині суттєво збільшилася кількість хворих на вітрянку, але вакцини від неї в Україні немає

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З початку березня у Полтавській області суттєво збільшилася кількість хворих на вітряну віспу. Про це під час брифінгу 20 березня повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

Раніше щотижня виявляли до 20 хворих, зараз за 9 тиждень 2024 року захворіли 134 особи, за 10 тиждень — 193, за 11 тиждень (з 11 по 17 березня) — 188 (з яких 14 — це дорослі).

За інформацією лікаря-епідеміолога Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної, за 11 тиждень у Кременчуцькому районі вітряну віспу зареєстрували:

у Глобинській, Піщанській, Кам’янопотоківській ОТГ — 1 випадок серед дитячого населення;

в Омельницькій — 1 випадок у дорослого;

у Кременчуцькій — 7 випадків вітряної віспи серед дітей.

Вакцинація від вітряної віспи не включена до Національного календаря профілактичних щеплень, які є обов’язковими. Але можна щепитися, придбавши вакцину «Варілрикс» власним коштом.

Епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий розповів:

— Люди не вакцинуються. Якщо захворіла одна дитина, слідом за нею хворіють люди із класу, із сусідніх класів і так далі. Тому захворюваність набирає обертів. Вакцинація від вітряної віспи не включена до календаря щеплень, але всі охочі можуть щепитися від неї вакциною «Варілрикс», що зареєстрована в Україні.

Заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД № 3 Надія Боровик прокоментувала «Кременчуцькому Телеграфові», що кожного року у лютому — березні йде підйом захворюваності на вітряну віспу. Це очікувана ситуація. Вітрянкою частіше хворіють діти, загалом 90% населення хворіє саме у дитинстві.

— Вірус вітряної віспи дуже летючий. Профілактика стандартна — дистанціювання і провітрювання. Але треба врахувати той момент, що людина, хвора на вітряну віспу, стає вже заразною за кілька днів до висипу, — розповідає лікарка.

Надія Боровик пояснює: якщо ваша дитина не хворіла на вітрянку, а у групі у дитячому садку реєструється ця хвороба, потрібно побути на карантині й не ходити у садок протягом 3 тижнів. Слід наголосити на тому, що відлік 21 дня треба вести від останньої дитини, яка захворіла.

— До цього часу в суспільстві існує така фейкова, хибна думка, що вітряною віспою краще перехворіти в дитинстві, що у дорослому віці вона більш небезпечна, а діти її легше переносять. Насправді у дитячому віці вітрянка також небезпечна. Тож хворіти нікому не варто, якщо можна захиститися (тобто вакцинуватися — ред.), — коментує Надія Боровик.

Раз на кілька років у хворих на вітряну віспу реєструються ускладнення. Це може бути запалення мозку, нирок або суглобів, пневмонія.

— У людини, яка в дитинстві перехворіла на вітрянку, після 40 років обов’язково буде оперізуючий лишай (або іншими словами, оперізуючий герпес), коли йде висип по ходу нервових закінчень на руках, передній стінці грудної клітки. Вітряна віспа стає каталізатором для цієї хвороби. У принципі будь-яка інфекція може стати каталізатором якогось автоімунного захворювання, — зазначає пані Боровик.

Якщо Ваша дитина чи Ви не хворіли на вітрянку, вакцинуйтеся!

— Реальна профілактика, надійна, перевірена і, найголовніше, безпечна — це вакцинація. Вакцинуватися можуть діти з 12 місяців і без обмеження за віком дорослі, якщо вони не хворіли на вітрянку раніше або не вакцинувалися від неї, — каже лікарка Боровик.

Вона додала: у випадку, якщо доросла людина не пам’ятає, чи хворіла на вітряну віспу у дитинстві, вона може здати у лабораторії аналізи та перевірити, чи є антитіла до цієї інфекції. І тоді ухвалювати рішення щодо вакцинації.

Надія Боровик поінформувала, що вакцини від вітрянки зараз немає в Україні, обіцяють її поставки в аптечну мережу наприкінці весни (травень-червень).

Слова пані Боровик підтвердили й сайти, де можна замовити ліки. Автор цієї публікації переглянув кілька з них — і дійсно вакцини не було у наявності (це стосується як «Варілрикс», про яку йшлося вище, так і «Варівакс»).

— Попередня серія цієї вакцини закінчилася, і далі ми чекаємо наступну серію. Оскільки це не держзакупівлі, то ми не можемо ні до кого пред’явити питання чи претензії. Ми не можемо вплинути на це на місцях, бо ця вакцина однозначно проходить повз Міністерство охорони здоров’я, — каже Надія Боровик.

Коли вакцина з’явиться в мережі, яка схема купівлі?

Лікар-епідеміолог Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариса Коровіна розповіла про алгоритм.

Якщо хочете щепити дитину від вітряної віспи, педіатр виписує рецепт, з яким треба піти в аптеку та замовити вакцину. Коли в аптеці приймуть вашу заявку, фармацевт повідомить, через який час надійде вакцина під замовлення. Вам треба залишити контактний номер телефону. І коли вакцина буде в аптеці, вам зателефонують. Для транспортування вакцини потрібен контейнер. Його можна взяти або у лікаря, або в аптеці (тоді треба буде під заставу залишити документ). З контейнером і чеком, о котрій вакцина була куплена, треба звернутися до лікаря. Коли лікар огляне дитину і дасть дозвіл на вакцинацію, слід пройти у кабінет щеплень.

Від вітряної віспи треба зробити 2 щеплення. Імунітет починає вироблятися за 1-2 тижні після першого щеплення.

На наше запитання, чому зараз, коли захворюваність зросла, вакцини «Варілрикс» немає в Україні, Лариса Коровіна каже:

— Це рекомендована вакцина. Аптеки — це комерційні установи. Якщо вони закуплять вакцину, а вона не буде мати попиту, куди її далі? Це тільки під замовлення. Тому що неможливо визначити, скільки вакцини буде потрібно. А чому немає масового замовлення? Бо населення не зовсім обізнане, що проти вітрянки можна зробити щеплення.

А так це питання прокоментувала заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД № 3 Надія Боровик:

— Випускається серія і продається або до закінчення терміну придатності, або до закінчення кількості. Наприклад, в Україну завезли умовно 100 тисяч доз цієї серії й все… Поки нову серію не випустять, її не буде. Крім того, багато країн вже мають вітрянку у своєму календарі (щеплень — ред.). Вони стоять в черзі перші. Ніхто не буде з нової серії віддавати перше на нашу країну, в якої вона в рекомендованих.

Дізнатися, чи є вакцина у наявності в аптеці, можна, наприклад, через сайт Таблетки.ua. Вартість однієї дози — близько 1 500 гривень.