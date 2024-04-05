«З чийого дозволу забудовують берег Дніпра?» — містяни про приватну садибу на Раківці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 795 Коментарів: 2

Поки у мерії стверджують, що у власника немає жодних дозвільних документів, мешканці Раківки розповідають, що у будинку в прибережній зоні Дніпра продовжують мешкати люди

Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка Раківки. Пані Світлана обурюється, що приватна забудова поряд з садово-городнім кооперативом «Металург» стоїть на березі Дніпра понад десять років. За словами жінки, там проживають люди.

— З чийого дозволу? Як так можна? Чи взагалі це правильно, просто прийти на будь-яку ділянку землі й сказати: «Все, я тут буду жити». У моєму розумінні — це самозахоплення території. Так не повинно бути. Я можу прийти, розстелити покривало та позасмагати тут. Але сьогодні це один будинок потім біля нього будується паркан, мабуть, з метою побудови приватного будинку. А далі ми будемо дивуватися, що берегова лінія Дніпра забудовується, — констатує Світлана.

За словами жінки, колись на цьому місці люди облаштовували пляж, втім, зараз прохід по прибережній зоні ускладнений.

— Залишили прохід для однієї людини. Щоб там пролізти, треба володіти чудесами еквілібристики. Коли я була маленька, ми тут проводили час з друзями, раніше це був повноцінний, гарний пляж. Зараз він з кожним роком приходить у все більш занедбаний стан. До того ж почали з’являтися ось такі екземпляри. І це справа не останніх кількох років. На жаль, питання абсолютно ніяк не вирішувалося. Тобто запити є, але вони просто, мабуть, кладуться «у довгу шухляду» та нікому вони не треба, — говорить Світлана.

Ситуацію з будинком у районі садово-городнього кооперативу «Металург» «Кременчуцькому Телеграфу» прокоментував заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко. За словами заступника, забудовник і нині не має дозвільних документів.

— Н а сьогодні не розроблялась відповідна «водоохоронна документація» щодо цієї ділянки. Прийде мирний час — купимо якісь потужні екскаватори, — сказав Кравченко. Там заборона капітального будівництва. Там приватний будинок колись ще за рішенням суду легалізували якийсь колишній поліціянт . Собаки там такі, що до паркану підійти не можна., — сказав Кравченко. а сьогодні не розроблялась відповідна «водоохоронна документація» щодо цієї ділянки.