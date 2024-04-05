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«З чийого дозволу забудовують берег Дніпра?» — містяни про приватну садибу на Раківці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 795 Коментарів: 2

  

Поки у мерії стверджують, що у власника немає жодних дозвільних документів, мешканці Раківки розповідають, що у будинку в прибережній зоні Дніпра продовжують мешкати люди

Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка Раківки. Пані Світлана обурюється, що приватна забудова поряд з садово-городнім кооперативом «Металург» стоїть на березі Дніпра понад десять років. За словами жінки, там проживають люди.

 

— З чийого дозволу? Як так можна? Чи взагалі це правильно, просто прийти на будь-яку ділянку землі й сказати: «Все, я тут буду жити». У моєму розумінні — це самозахоплення території. Так не повинно бути. Я можу прийти, розстелити покривало та позасмагати тут. Але сьогодні це один будинок потім біля нього будується паркан, мабуть, з метою побудови приватного будинку. А далі ми будемо дивуватися, що берегова лінія Дніпра забудовується, — констатує Світлана.

За словами жінки, колись на цьому місці люди облаштовували пляж, втім, зараз прохід по прибережній зоні ускладнений.

 

— Залишили прохід для однієї людини. Щоб там пролізти, треба володіти чудесами еквілібристики. Коли я була маленька, ми тут проводили час з друзями, раніше це був повноцінний, гарний пляж. Зараз він з кожним роком приходить у все більш занедбаний стан. До того ж почали з’являтися ось такі екземпляри. І це справа не останніх кількох років. На жаль, питання абсолютно ніяк не вирішувалося. Тобто запити є, але вони просто, мабуть, кладуться «у довгу шухляду» та нікому вони не треба, — говорить Світлана.

Ситуацію з будинком у районі садово-городнього кооперативу «Металург» «Кременчуцькому Телеграфу» прокоментував заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко. За словами заступника, забудовник і нині не має дозвільних документів.

 

— На сьогодні не розроблялась відповідна «водоохоронна документація» щодо цієї ділянки. Там заборона капітального будівництва. Там приватний будинок колись ще за рішенням суду легалізували якийсь колишній поліціянт. Собаки там такі, що до паркану підійти не можна. Прийде мирний час — купимо якісь потужні екскаватори, — сказав Кравченко. 

Нагадаємо, у 2019 році депутати у Кременчуці порушили питання боротьби із забудовниками берегів Дніпра. Мова йде про забудову прибережної зони на Раківці у межах в межах садово-городнього кооперативу «Металург». Ближче до човнової станції замість садівництва виросла 2-поверхова будівля, хоча у прибережній смузі таке будівництво заборонене. Як і 5 років тому, так і зараз, органи контролю не можуть нічого вдіяти з незаконними забудовниками. 

За інформацією, яка прозвучала під час засідання комісії кілька років тому, ДАБІ (Держінспекція архітектурно-будівельного контролю) виїжджала на місце декілька разів — та жодного разу не застала забудовників за роботою: ніби хтось їх попереджав про візит. Тоді запрошували голову садово-городнього кооперативу «Металург», та, звісно ж, він нічого не зміг пояснити з приводу будиночків.

12 грудня 2019 року сесія Кременчуцької міськради вирішила подовжити на 30 років договір оренди землі з садово-городнім кооперативом «Металург». Депутатам знадобилося три сесії, щоб ухвалити рішення — на попередніх це питання знімали з розгляду. 

Про резонансні котеджі «ТелеграфЪ» неодноразово писав і раніше — більш детально про них читайте ТУТ.


ПО ТЕМІ:

«Его мама любит реку»: ще один впливовий кременчужанин облаштував будиночок на березі Дніпра

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук забудова забудова Дніпра Дніпро
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Коментарі: 2

886
Andron777:
Сьогодні, 13:04

Не розумію тих хто хоче оселитися біля води. Приїхати відпочити на день-два це одне, а от жити постійно це взагалі особисто для мене не варіант. В зимку сиро та холодно, а влітку комарі задовбають. Я колись заселився на 10 діб у Феодосії прямо біля моря. Перші пару днів було нічого. З кондиціонером можна й дома сидіти, але ж хочеться подихати та поспати під чистим повітрям. Комарі задовбують, а від постійного цілодобового шуму прибою взагалі з ума можна зійти. 


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159
Маэстро:
Сьогодні, 15:18

Телеграф! Напишіть про Сухий кагамлик на пивзаводі. Там все забудовано. До води можна підійти тільки біля Спортлайфу (і той захватив підходи до води). А по другу сторону тільки приватні маєтки. Доступу до води не має!


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