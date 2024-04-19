У Горішніх Плавнях розіграли Ferrexpo Cup з тенісу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 103 Партнерський проєкт

У турнірі змагалися учасники 2012 року народження та молодше. Від початку року це вже треті змагання. Про це повідомив директор Ferrexpo Cup Сергій Нестеренко. Цього разу турнір зібрав 18 хлопців та 24 дівчини з Києва, Кропивницького, Северодонецька, Дніпра, Черкас, Харкова, Запоріжжя, Вишневого, Одеси.

«На турнірах другої категорії діти заробляють рейтинг, що дозволяє просуватися турнірною таблицею Федерації України Вони набирають бали та завдяки цьому можуть подавати заявки на участь у турнірах більш високої категорії — навіть до чемпіонату України, який проходить двічі на рік», — зазначив Сергій Нестеренко.

У середньому, вказав він, кожного місяця на змагання в Горішні Плавні приїжджають до 40 юних спортсменів.

«Запрошуємо тенісистів різних вікових категорій. Наша суддівська колегія має змогу працювати з першою та другою категоріями — окрім категорії А», — наголосив директор турніру.