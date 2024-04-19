У Горішніх Плавнях розіграли Ferrexpo Cup з тенісу

У турнірі змагалися учасники 2012 року народження та молодше. Від початку року це вже треті змагання. Про це повідомив директор Ferrexpo Cup Сергій Нестеренко. Цього разу турнір зібрав 18 хлопців та 24 дівчини з Києва, Кропивницького, Северодонецька, Дніпра, Черкас, Харкова, Запоріжжя, Вишневого, Одеси.
У середньому, вказав він, кожного місяця на змагання в Горішні Плавні приїжджають до 40 юних спортсменів.
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