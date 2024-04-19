На Кременчуччині браконьєри ловили рибу гарпунним арбалетом

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Рибалкам тепер загрожує до трьох років обмеження волі

Учора, 18 квітня, близько 13.30 поблизу дачного кооперативу «Зоря» у селі Кривуші Кременчуцького району біля розливу річки Дніпро на Кам’янському водосховищі правоохоронці затримали двох чоловіків, які ловили рибу забороненим пристроєм — гарпунним арбалетом. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, рибалками виявилися двоє місцевих чоловіків. За допомогою гарпунного арбалета вони наловили близько 20 кг риби.

За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 23 тисячі гривень. З місця події вилучені пристрої для підводної риболовлі, 2 забрідних костюми та свіжовиловлена риба, — говорить начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Рибалкам загрожує до трьох років обмеженням волі.

Нагадаємо, днями на Сулинському заказнику правоохоронці виявили близько 1,5 км сіток із рибою. Загальна вартість спійманої риби — близько 5 млн грн. Тепер поліція розшукує браконьєрів, які цю рибу наловили.