Відзавтра ще два місця відпочинку під забороною відвідин: там труїтимуть кліщів

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 14

Відзавтра, 10 квітня, кременчужанам радять утриматися від відвідування бульвару Українського Відродження та скверу ім. Бабаєва. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Санітарні заходи проводитимуть з 10 по 14 квітня з 6.00 до 13.00.

Задля безпеки громадян фахівці радять у дні санітарної обробки не заходити на траву, частіше мити відкриті ділянки тіла. За можливості, утриматися від відвідин зон відпочинку.

Нагадаємо, раніше у мерії повідомляли про дату та час обробки від кліщів парку Миру.