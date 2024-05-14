«Допомагаємо щомісяця, щотижня, щоденно»: кременчуцькі підприємства передали 7 нових пікапів силам оборони

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 142

Компанія Ferrexpo продовжує допомагати та підтримувати наших військових на фронті. Тому сьогодні, 14 травня, підприємство разом із Благодійним фондом Полтавського гірничо-збагачувального комбінату передали сім автівок на потреби оборони України.

На заході були присутні генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич, керівник Благодійного Фонду Полтавського ГЗК Вячеслав Мінязев, начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік, представники військових частин, куди пікапи поїдуть, преса.

— Підприємство Ferrexpo разом із благодійним фондом Полтавського ГЗК передають для потреб оборони сім нових пікапів Mitsubishi L-200. Три автомобілі ми передаємо на командування корпусу десантно-штурмових військ, а чотири — на командування об'єднаних сил Збройних сил України. Загалом ми плануємо передати десять нових Mitsubishi L-200 для потреб оборони на загальну суму майже 14 млн грн, — говорить гендиректор Біланівського ГЗК Юрій Химич.

Отримати автівки від бізнесу сьогодні приїхали представники 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Військові говорять, використовуватимуть машини безпосередньо для виконання завдань різної складності на різних ділянках.

— Дуже добре, що це саме нові автомобілі. Так ми будемо більш впевнені у тому, що вони виконують задачу і ніде не зламаються, як це іноді буває, — додає представник підрозділу.

Військові передали представникам Ferrexpo та Благодійного фонду Подяку за співпрацю та прапор від корпусу ДШВ.

Також ключі від чотирьох пікапів отримав представник військової розвідки, військовослужбовець Олександр. Чоловік подякував за таку техніку: говорить, вона зараз буде дуже важливою для виконання різних завдань.

— Наш підрозділ уже має в користуванні подібні автомобілі. Вони добре себе зарекомендували, не ламаються. Є такі, що волонтери передавали, є трошки старіші. Але вони усі дуже добре працюють і виконують бойові задачі . Тож сподіваюся, що і ці машини нам теж добре служитимуть.

За словами начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Олега Лєдніка, бізнес Кременчуцького району завжди був дуже соціально відповідальним і активно долучався до підтримки військових на фронті.

— Минулого тижня соціально відповідальний бізнес Глобинської громади, велике агрохолдингове підприємство, передали також 10 автомобілів для наших військових. Також були закуплені старлінки. І така допомога від Кременчуцького району проводиться щомісяця, щотижня і щодня.

Олег Лєднік наголосив, що така допомога військовим йде не коштом державного бюджету, а завдяки соціально відповідальному бізнесу.

Отримати такі необхідні машини військові сьогодні змогли зокрема й завдяки Благодійному Фонду Полтавського ГЗК. Його керівник Вячеслав Мінязев наголошує, що саме через цей фонд компанія Ferrexpo має змогу реалізувати свої благодійні програми.

— Благодійний фонд допомагає та постійно підтримує Збройні Сили України усім можливим, починаючи з 2014 року. Зараз немає сенсу перераховувати усе те, що ми вже передали. Це такий величезний обсяг, який навіть важко собі уявити. Це мільйони гривень, і це допомога дуже багатьом військовим частинам. Дуже солідна допомога.

Також Юрій Химич додав, що від початку повномасштабного вторгнення компанія Ferrexpo передала військовим допомогу на загальну суму майже 970 мільйонів гривень.

Наприкінці заходу військові за дорученням Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Соболя вручили нагороди за допомогу військовим Олегу Лєдніку, Юрієві Химичу та Вячеславу Мінязеву.