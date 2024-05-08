У 2023 році Ferrexpo скоротила загальні викиди вуглецю на 32%

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У 2023 році викиди Ferrexpo, залізорудної компанії з активами в Україні, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, становили 384 тис. тонн CO2. Цей показник знизився на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року через зниження обсягів виробництва, пов’язаного з продовженням війни. Про це йдеться в оприлюднених фінансових результатах Ferrexpo за 2023 рік, пише GMK Center.

Вуглецеємність виробництва на тонну продукції, включно з викидами Scope 1 і Scope 2, знизилася на 2,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 32,1% порівняно з 2019 роком (базовий рік у стратегії декарбонізації компанії). Керівництво компанії підтверджує, що у найближчі роки можливе подальше скорочення викидів вуглецю, однак затяжна війна створює невизначеність стосовно подальших досягнень у сфері декарбонізації.

Викиди Scope 3 для Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК, які входять до Групи, пов’язані у першу чергу з типом вироблених залізорудних окатків, оскільки 96% цих викидів у 2023 році генерувалися під час подальшої обробки залізної руди. У 2023 р. DR-окатки (сировина для виробництва заліза прямого відновлення) не випускалися, тоді як у 2022 р. на них припадало 6% від сумарних обсягів виробництва. У результаті викиди Scope 3 на одиницю продукції зросли з 1,24 т CO2/т окатків у 2022 році до 1,33 т CO2/т у 2023 році.

Для подальшого скорочення викидів Scope 1 і 2 Ferrexpo ініціювала низку проєктів, зокрема стратегію закупівлі чистої електроенергії та вивчення варіантів зменшення споживання дизельного палива за рахунок встановлення тролеїв, що допомагатимуть вантажівкам вивозити руду з кар’єрів. Щоб зменшити викиди Scope 3, компанія планує зосередитися на виробництві високоякісних окатків, які використовуються для виробництва заліза прямого відновлення, яке є сировиною для електродугової виплавки сталі.