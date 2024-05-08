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У травні у Кременчуці показуватимуть національний фільм «Вовк. Страху нема»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 679

 

З екрану до нас привітаються Вовки ССО Полтавщини!

З 9 по 22 травня у Кременчуці показуватимуть національний фільм «Вовк. Страху нема» Анни Мартиненко та Тетяни Кулаковської. 

Мистецтво війни — це хитрість і диверсії. Історії українських розвідників, загартованих війною:"Ми зараз пишемо історію світу, у наших руках автомат і він є пером, ми вирішуємо майбутнє наших дітей! Ми створюємо ворогам ад, ми знищимо кожного солдата, який перейде кордон. Ми хижаки, а вони наша здобич«.

Кожний кадр, кожне слово, кожна дія у фільмі — це справжній неповторний момент, який переносить у 2014 рік і сьогодення. Це історія війни й також історія людства.
Усі відомі кіногерої — супершпигуни, спецпризначенці й рятівники світу — тьмяніють поряд з нашими справжніми Захисниками України. Їх відвага, сміливість, безстрашність межує з людськими надможливостями. З екрану до нас привітаються Вовки ССО Полтавщини!

Максим Кожевніков, позивний Шеф, головний сержант зенітного ракетного взводу 3 штурмового батальйону 5 Київської окремої штурмової бригади, випускник Кременчуцького ліцею N25 «Гуманітарний колегіум» покликав фільм у Кременчук.
Максим добровольцем рушив захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. В 5 Київській штурмовій бригаді від часу її формування. Клич 3 батальйону «На вістрі списа!» і Макс з побратимами уже понад два роки на фронтах боронять Україну. Позивний ШЕФ — адже Максим талановитий шеф-кухар! В моменти затишшя чи в ППД раніше часто готував смачнющі страви для побратимів.
Зараз ШЕФ Максим Кожевніков стає до справи шеф-кухара рідко. Максим відповідає за особовий склад як головний сержант і має багато військової роботи.

Сержантський корпус Збройних Сил України — міжвидова родина військових професіоналів, лідерів та експертів своєї справи, об'єднаних спільною метою, що має мотивувати на командну роботу і досягнення її стратегічних цілей, це окрема категорія військовослужбовців, яка має неофіційну назву «Становий хребет війська».
Максим Кожевніков ШЕФ закликає дивитися національний військовий хіт ВОВК. СТРАХУ НЕМА своїх земляків мешканців Кременчука і Полтавщини — більше знати про військо і професію Воїна справа корисна для життя та здоров‘я!

Сеанси щодня Для здобувачів освіти та глядачів сеанс можливо забронювати в адміністрації кінотеатру «FILMAX» тел. (09-97) 36-29-75, за адресою: проспект Лесі Українки, 96, Кременчук, ТЦ Простор. Вартість квитка для колективів 100 грн.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дивись українське
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