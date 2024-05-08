Учні Дитячої музичної школи Горішніх Плавнів взяли участь у звітному концерті

У Горішніх Плавнях відбувся щорічний звітний концерт за участі учнів 1-7 класів та викладачів відділу народних інструментів музичної школи. У концертній програмі прозвучали майже 20 творів зарубіжних та вітчизняних авторів. Про виступ юних музикантів — у матеріалі газети «Хроніки тижня».
Звітний концерт відбувся 12 квітня в актовій залі музичної школи. Насолодитися грою завітали батьки, друзі учнів та викладачі.
Концертна програма тривала понад годину. Було представлено 19 номерів. Звучали ліричні, народні, патріотичні українські пісні, танцювальні, веселі й романтичні композиції — твори вітчизняних і зарубіжних митців. Розпочався концерт виступами першокласників. Концертну програму відкрила Анна Півень. У виконанні гітаристки прозвучала українська народна пісня «Дударик» в обробці Юрія Шевченка. Анна Стущанська натхненно виконала «Пісню про рушник» Платона Майбороди. Гучними оплесками глядачі відзначили виступ Івана Дерев’янка, який виконав «Бразильський танець» Жоао Пернамбуко. Виступ тріо акордеоністів у складі викладачів Тетяни Шемет, Анатолія Головні, Ганни Ткаченко вразив глибиною звучання композиції «Осінь у Парижі» авторства Ганни Ткаченко. Енергійним завершенням концерту став виступ ансамблю народних інструментів.
Його учасники виконали твір Віктора Дмитренка «Карпатські полонини» в обробці Михайла Клименка.
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