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Освіта

Учні Дитячої музичної школи Горішніх Плавнів взяли участь у звітному концерті

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Концертна програма тривала понад годину. Було представлено 19 номерів

У Горішніх Плавнях відбувся щорічний звітний концерт за участі учнів 1-7 класів та викладачів відділу народних інструментів музичної школи. У концертній програмі прозвучали майже 20 творів зарубіжних та вітчизняних авторів. Про виступ юних музикантів — у матеріалі газети «Хроніки тижня».

Звітний концерт відбувся 12 квітня в актовій залі музичної школи. Насолодитися грою завітали батьки, друзі учнів та викладачі.

«Незважаючи на те, що третій рік поспіль доводиться жити, навчатися і працювати в умовах війни, для творчих дітей важливо мати можливість демонструвати свої здібності й майстерність», — наголосив завідуючий відділом народних інструментів Антон Базилевич.

Концертна програма тривала понад годину. Було представлено 19 номерів. Звучали ліричні, народні, патріотичні українські пісні, танцювальні, веселі й романтичні композиції — твори вітчизняних і зарубіжних митців. Розпочався концерт виступами першокласників. Концертну програму відкрила Анна Півень. У виконанні гітаристки прозвучала українська народна пісня «Дударик» в обробці Юрія Шевченка. Анна Стущанська натхненно виконала «Пісню про рушник» Платона Майбороди. Гучними оплесками глядачі відзначили виступ Івана Дерев’янка, який виконав «Бразильський танець» Жоао Пернамбуко. Виступ тріо акордеоністів у складі викладачів Тетяни Шемет, Анатолія Головні, Ганни Ткаченко вразив глибиною звучання композиції «Осінь у Парижі» авторства Ганни Ткаченко. Енергійним завершенням концерту став виступ ансамблю народних інструментів.

Його учасники виконали твір Віктора Дмитренка «Карпатські полонини» в обробці Михайла Клименка.

«Музика подарувала сім приємне відчуття тепла та вселила в душу кожного краплинку такого необхідного нам світла», — зазначив один із учасників ансамблю народних інструментів.
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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні
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