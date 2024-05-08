Наступні дві ночі на Полтавщині будуть заморозки

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Зниження температури очікується майже по всій Україні

У найближчі дві ночі, на 9 та 10 травня, на Полтавщині синоптики прогнозують заморозки на поверхні грунту. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними синоптиків, температура вночі 0...+5ºС, на поверхні грунту та місцями в повітрі місцями заморозки 0...+5ºС, удень температура підніметься до +10...+15ºС.

Мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північний, 3-8 м/с.

Окрім Полтавщини, заморозки будуть майже по всій Україні, окрім південних областей та Закарпаття.

Нагадаємо, учора вдень у Кременчуці пройшли рясні грозові дощі. По собі негода залишила не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева.