На Карлівщині мікроавтобус збив жінку — поліція

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31 січня близько 7.20 у Карлівці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, мікроавтобус Volkswagen Transporter збив 56-річну місцеву мешканку. У результаті зіткнення жінка травмувалася, її ушпиталили.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, 31 січня у Горішніх Плавнях водій збив пішоходку, поліція встановлює деталі.