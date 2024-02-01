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На Карлівщині мікроавтобус збив жінку — поліція

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 111

 

Потерпілу з травмами ушпиталили

31 січня близько 7.20 у Карлівці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, мікроавтобус Volkswagen Transporter збив 56-річну місцеву мешканку. У результаті зіткнення жінка травмувалася, її ушпиталили.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, 31 січня у Горішніх Плавнях водій збив пішоходку, поліція встановлює деталі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина аварія ДТП мікроавтобус пішохідка
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