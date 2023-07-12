Кременчуцький район — серед лідерів в області, де найбільше фіксують сальмонельоз

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 165

Захворювання передається через заражені збудниками та їх токсинами продукти, брудну воду, а також контакто-побутовим шляхом

За пів року у Полтавській області зареєстрували 60 випадків сальмонельозу. Серед захворілих майже кожен третій — дитина.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб 10 липня.

Загалом захворюваність за перше півріччя знизилась на 44%, у порівнянні з середнім багаторічним показником. Сальмонельоз фіксували у всіх районах Полтавщини. Найбільше — у Кременчуцькому, Полтавському та Лубенському.

За словами ГУ Держпродспоживслужби Полтавщини, сальмонельоз — інфекційне захворювання людей, яке спричинюють бактерії роду Salmonella. Характеризується переважним ураженням травної системи з розвитком діареї, інтоксикації та зневоднення організму, а іноді й сепсису і гнояків у внутрішніх органах.

Захворювання передається через заражені збудниками та їх токсинами продукти, брудну воду, а також контакто-побутовим шляхом.